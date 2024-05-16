今夜一丁：吞田郁美 同人之女神

日本有唔少雜誌主打同人漫畫，即係由素人創作嘅漫畫，由於題材新鮮，甚得漫畫迷喜愛，從而衍生大量周邊活動，為唔少靚女帶嚟上位嘅機會，寫真女優吞田郁美就係一位活躍於同人活動嘅女神！

貌似軟腰天后 喺日本，寫真界同AV界有千絲萬縷嘅關係，事關有唔少寫真女優會下海拍AV，亦有唔少AV女優喺從良之後拍番寫真。另外，有唔少寫真女優同AV女優撞樣，似到成對姊妹一樣，好似今日為大家介紹嘅吞田郁美，就同軟腰女神篠田優生得好似樣！眾所周知，貴為騎乘高手嘅篠田優好有女人味，而吞田郁美亦有呢種韻味，但就比前者更為年輕。身材方面，郁美一啲都唔差，心口對F奶堅挺彈手，如果有朝一日拍AV，分分鐘紅過篠田優。

性感大放送 吞田郁美喺離開校園後，去咗一間地產公司做OL，之不過工作唔算太忙，所以有好多時間睇漫畫，繼而愈睇愈沉迷，之後仲做埋Cosplayer !由於郁美個樣生得靚又好波，扮演唔同動漫角色時相當吸睛，好快吸納到大量粉絲，於是成日有機會喺同人活動中亮相，仲有唔少同人漫畫雜誌爭相邀請拍寫真，因而獲得「同人之女神」嘅美譽！

值得一提，家陣郁美做埋網紅，時不時將拍寫真時影低嘅花絮擺上網，又拍咗好多主打治愈系音效嘅影片，當中可以見到佢一啲都唔錫身，頻頻半露酥胸，難怪粉絲會愈來愈多！

Profile

出生日期：6月11日

身高：5呎1吋

三圍：34-23-35

社交網站

吞田郁美除咗拍寫真之外，平時又會出席攝影活動，登入其社交網，就會知道佢喺近日有乜嘢新搞作。

撰文：賢