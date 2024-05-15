歡樂性講堂：熟女仍需顧及意外懷孕嗎？

Q：我今年48歲，曾生育，離婚多年後再結交了現任男友，他也是離婚人士，我們不打算再婚，只想過二人世界。男友現年55歲，精力充沛，時有親熱。而我依然不定期來經，約兩個多月一次，婦科醫生說算是步入更年期。不過我發現於兩次經期之間，總有一兩天排出透明黏性分泌物，感覺就像排卵期，想知道究竟還要不要避孕呢？假如意外懷孕就比較失預算了，令到我有些害怕！謝謝回答。Celia

A：以醫學數據剖析女性的生殖系統與生理周期，卵巢功能大約有30年的旺盛時期，由青春期至更年期，女性一生大概排出400顆卵子。排完這400顆卵子後，並不代表會立即絕經，而是會進入了「無排卵月經」階段，維持至絕經。

「熟女」仍會懷孕嗎？理論上，卵子排盡便無法懷孕。不過，卵巢內其實尚有200萬個未成熟的卵泡，若受到雌激素波動所影響，甚有機會排出不止於400顆卵子。此外，若女性的經期慣性延後，產生月經遲到現象，她的排卵年期也會相應地延長。再者，現今女性注重營養和養生，亦會延遲卵巢進入衰退期。

由上述因素可見，你的擔憂是成立的，女士們年逾四十仍面對意外懷孕的風險。日本有人口研究發現，日本熟齡女性年齡層中，曾出現意外懷孕潮，多發生在四十歲以上的女性身上。熟男熟女需要實踐避孕，以策安全。

熟齡女性如欲了解排卵狀況，一個較簡易的方法，是使用排卵試紙於生理周期的中前段時期開始每天測試。你的生理情況可集中於分泌物量多的日子測試，若測到排卵試紙呈「強陽性」（即兩條線有同一樣的深色），表示卵巢將於24小時內排卵，亦意味排卵期未曾完成使命，那就更不可忽視安全措施了。