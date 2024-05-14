睇片學英文：初試雲雨情 難忘第一次

記唔記得第一次親密接觸喺幾時發生？喺好多人眼中，男歡女愛嘅過程中有唔少「第一次」令人難忘，今日就同大家分享一下同「First」有關嘅話題。

First Game Ever Played 惹人誤會 情色俚語嘅奧妙之處在於睇字面意思好易令人產生誤會，一旦知道其真正意思，往往令人會心微笑，「First Game Ever Played」就係一個好例子，直譯成中文嘅意思係有史以嚟第一場比賽，實質係暗指性愛。不過，又唔係每個俚語都咁難明，好似「First Leg of Three」，真係指男士嘅第三隻腳，亦即係胯下兵器嘅意思。

5種體位 最啱處女 唔少女仔以為第一次同男仔共赴巫山，最佳體位非傳教士莫屬，但根據著名安全套品牌嘅性學家團隊指出，仲有4種體位都好啱處女！首先係女上男下嘅騎乘位，呢招最適合身形嬌小嘅女性。對於身形比較豐腴嘅女性，床邊式或墊臀式係最佳選擇，前者係指女方坐喺床邊再向後躺平，等男方能夠以站式或跪式進行活塞運動，後者係指用枕頭墊於女方嘅臀部，然後曳曳。至於比較怕醜嘅女仔，可以考慮側躺後入式，避免同性伴面對面咁尷尬，自然可以玩得投入一啲。

《My First Sex Teacher #69》 床技升呢 脫星喺床上身經百戰，竟然要上性愛補習班？四仔片廠Naughty America就話，經驗豐富唔代表做得好，於是推出「My First Sex Teacher」呢個系列，表面上為脫星開設床技升呢學堂，但對於觀眾嚟講，可能更有得着，當中又以2020年推出嘅《My First Sex Teacher #69》最多人談論，一來影片由Kenzie Taylor 、Britney Amber、Chanel Preston等多位人氣熟女參演，二來搵嚟著名性學家做臨場指導，所以連有過百套四仔演出經驗嘅Kenzie Taylor都話呢次課堂有意外收穫，最終呢套四仔仲喺多個頒獎禮上奪獎而回。

同場加映：松岡千菜《初高潮！！》 唔少AV迷都想知女優喺演出時會否出現性高潮，而呢套由SOD喺2015年推出嘅《初高潮！！》就因為女主角松岡千菜嘅高潮反應而成為經典！有一定資歷嘅AV迷，相信唔會對呢位女優感到陌生，佢喺2014年出道，當時憑住清純樣貌加35H巨乳，獲得極高人氣，仲喺2016年嘅「Sky PerfecTV！成人頒獎禮」上獲得新人女優獎。只可惜佢喺事業起飛之際，不幸遇上車禍，之後出現內臟感染，無奈之下，喺得獎嘅同一年宣布引退。

撰文：魂