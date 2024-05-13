今夜一丁：限制級Cosplay 泰誘惑

樣貌及身材兼備嘅泰國性感女郎，喺度介紹過唔少，只係論尺度之大，演出達限制級水平嘅話，人索身材正嘅Natthaya Buranawanit絕對係第一位。

大開眼界 泰國性感模特兒嘅質素都相當高，尤其係佢哋追求白滑膚色嘅審美觀，配合埋前凸後趷嘅身材，嗰種吸睛度真係冇得頂！不過男人嘅要求就係咁麻煩，當眼前有位着得性感嘅巨乳索女模，又想佢可以露多啲、多啲、再多啲，若然你都有同感，就唔可以錯過呢位來自泰國曼谷嘅限制級網紅Natthaya Buranawanit喇！

點解會話佢係限制級網紅呢？原因好簡單，一切都藏喺佢嘅Twitter帳號內，當中嘅寫真相不但係福利級，影片更係直逼四仔嘅限制級，如果仲想睇更激嘅話，去埋佢嘅OnlyFans會員帳號睇睇，相信會令你有大開眼界嘅感覺！不過撇開限制級內容，大家有冇留意到Natthaya Buranawanit唔少嘅寫真相，都係以Cosplay造型上陣呢？

粉絲互動 原來Natthaya Buranawanit本身係一位Cosplay愛好者，亦因為擁有玲瓏浮凸嘅體態，所以偏愛Cosplay性感度高嘅ACG女角色，結果憑住火辣辣嘅身材，不但成為Cosplay活動上嘅焦點，而一直有經營社交帳號嘅佢，人氣亦不斷攀升。

事實上，曾有一段時間，Natthaya Buranawanit因人氣水漲船高關係，獲得模特兒公司垂青，所以佢亦有從事過攝影模特兒嘅工作，後來由於Cosplay寫真工作太過忙碌，於是佢便決定將工作集中喺Cosplay上，同時寫真尺度亦愈嚟愈大，更隨住佢開設OnlyFans帳號後，索性轉往限制級女網紅方向發展。不過佢有別一般限制級網紅，就係積極參與Cosplay活動之餘，又舉辦粉絲見面會，難怪佢嘅人氣一直有增冇減啦！

Profile

出生地：泰國曼谷

身高：165cm

三圍：34F-23-34

社交網站 其實單以限制級網紅嚟形容Natthaya Buranawanit係有欠全面，皆因經常出席各種活動嘅佢，喺粉絲心目中絕對係偶像級嘅存在，何況佢嘅演出相當專業，足見成功非僥倖。

撰文：魂