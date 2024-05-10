色日放送：甜美迷人發姣勾引

有人話男人溝女嘅目的係為咗上床，之後就會𡁻完鬆，可以話立心不良！AV業界資深人士神仙乙就表示，其實女人亦一樣，好似日本AV界嘅「惡女系列」咁，當中嘅惡女就係指心懷不軌，用美色勾引男人上床嘅女人，佢哋外表甜美迷人，上到床態度放蕩又瘋狂，男人墮入佢哋嘅圈套真係不能自拔呀！

3P遊戲 喺Madonna出品嘅《惡女NTR我的報復就是搶走你老公》入面，沖宮那美同老公搬到公寓一個單位居住，本來想同鄰居班太太打好關係，之不過佐藤太太同祐藤太太卻睇唔起那美以平價買入呢個二手公寓單位，更喺背後猛講是非，搞到那美忍無可忍，決定勾引佢哋嘅老公以作報復。那美天生麗質，換上性感又艷麗嘅裝扮，好快就成功將兩位鄰居嘅老公勾引上床，後來仲嚟個兩男一女嘅3P遊戲添！就係咁，令兩個老公對又老又肥嘅元配愈來愈冷淡，甚至喺那美嘅教唆之下提出離婚，真係乜仇都報晒！

專撬牆腳 片廠Kawaii製作嘅《她會在緊急的情況下乞求中出》，講述安達由羅呢位大波妹平時斯文有禮，但係內心不知幾咁邪惡，因為佢成日都好妒忌身邊嘅女性朋友有拖拍，所以一知道對方溝到仔，就會黐埋去做電燈膽一齊行街食飯，然後趁機會色誘男方，如果喺餐廳食飯，由羅就會勾引對方去廁所鬼混，若然去到朋友屋企作客，就更加方便由羅趁朋友入廚房煮飯，然後勾引條仔上床！

走光誘惑 於FunCity推出嘅《新人OL用性感的屁股低聲誘惑》當中，秋元春香剛剛加入公司做OL，對男上司壽明相當嗒糖，貪佢高薪厚職又有權力，為咗勾引對方，春香特登喺壽明面前擒高又擒低，扮成唔覺意咁走光，睇到壽明眼甘甘，加上春香嘅姣聲挑逗，成功令壽明失去理智，同香妹喺辦公室激戰！事後壽明就話自己對老婆一心一意，唔會畀咩名份春香，而春香為咗爭取到正印位置，於是勾引公司其他男同事，仲要專登畀壽明睇到，搞到佢好似戴綠帽咁，以此威脅壽明拋棄老婆，要同佢結婚！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：所謂色字頭上一把刀，男人如果遇到有索女主動埋身，咁就要小心喇！對方好可能要喺你身上達到某個目的，就好似今日為大家介紹「惡女系列」嘅劇情咁！喺3部作品中，本仙最鍾意沖宮那美主演嘅《惡女NTR我的報復就是搶走你老公》，因為那美真係好有女人味，身材仲婀娜多姿，片中講述賢妻那美被鄰居太太搞到要做淫婦，然後再色誘對方老公，呢種NTR劇情夠晒順理成章，同時亦引人入「性」！

撰文：賢