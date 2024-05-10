有性趣：孖妹共享男友

有乜嘢比溝到一個靚女更加開心又興奮嘅事？咪就係溝到孖生靚女姊妹花囉！咪以為係AV劇情，現實中真係有對孖妹唔介意共享男友，喺床上玩3P都No Problem咁話！

呢對來自澳洲黃金海岸嘅20歲孖生姊妹April Maddison及Amelia Maddison，佢哋嘅性觀念之所以咁開放，原來早喺18歲時已經喺夜場表演脫衣舞，其後更喺OnlyFans開設「The Maddison Twins」帳號製作脫衣舞影片，憑住孖生姊妹花嘅賣點，令佢哋成為人氣冒起得極快嘅成人網紅組合，出道至今更賺取超過6百萬美元！Amelia將成功歸功於佢同April之間擁有神秘嘅心靈感應，能夠喺床上感應到對方嘅高潮反應，因而令佢哋相當合拍。不過凡事有利必有弊，兩姊妹稱要搵到大家都接受到嘅男人相當困難，如果其中一方唔鍾意對方嘅男友，情緒便會產生極大困擾，因此兩人商討後，決定如果搵到一個彼此都滿意嘅男人，一定會大方共享，當中包括床上關係！不過Amelia補充指，如果能搵到一對孖仔嘅話，就更加完美喇！