洋媚女子：落雨濕濕盡享銷魂

出街遇着滂沱大雨，就算擔住把遮都難免濕身，所以冇乜事幹，落雨天都係留喺屋企最好。不過發生喺四仔中，落雨濕濕嘅日子，無論男女都零舍鹹濕，要立即上床交合，睇到觀眾㷫合合！

若隱若現 濕身誘惑固然吸睛，若然囡囡身懷巨乳仲正，想知有幾正嘅話，Deep Lush推出嘅《Creamed #4》就一定可以滿足到你。由四位爆乳脫星參演，故事講男主角同女性友人行街，點知突然落大雨，兩人都淋到濕晒，女友人更搞到若隱若現，呢個時候男主角先發現女方原來咁大波，而同一時間女友人提議去男方屋企避雨兼沖涼換衫，就係咁，兩人一除衫就發生超友誼關係。劇情雖然老土，但勝在畫面夠精彩，值得四仔迷捧場！

借宿一宵 諗住落雨唔出街，點知留喺屋企都有艷遇埋身？講緊係Raw Attack所製作《Naughty Neighbors》嘅劇情。由幾位癡女脫星攜手演出，片中分為四個短篇故事，都係以雨夜加鹹濕女鄰居為主題。呢晚發出暴雨警告，男主角便匿喺屋企睇四仔，點知門鐘突然響起，原來係姣到出汁嘅女鄰居搵上門，對方以屋企漏水為由借宿一宵，點知佢一入屋就除剩胸圍底褲，跟住就擒住男主角起勢吹奏一曲，連場大戰就此展開。

口技精湛 淋濕身後唔想病，梗係要拿拿臨換件乾淨衫啦，只係發生喺四仔嘅話，就成為連場情慾戰嘅導火線，就好似Nubile Films出品嘅《A Sweet Taste》咁喇！呢部以口愛演出為主題嘅作品，搵來多位口技一流嘅脫星上陣，其中尤以條脷識轉彎嘅Megan Salinas最具人氣。故事講閨密去街至嚟落雨，汗濕加上雨水令兩人嘅濕度爆錶，慾火高漲下喺屋企互相慰藉起嚟，拍攝手法美感十足，加上口術交戰連場，最啱有品味嘅四仔迷欣賞。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：喺四仔作品中，曳曳總要在雨天，好似《Creamed #4》中嘅濕身誘惑，或者《Naughty Neighbors》嘅屋企滴水女鄰居，當中故事都夠晒引人入「性」。不過對於鍾意睇女同片嘅四仔迷嚟講，以口術為賣點嘅《A Sweet Taste》應該會更啱口味。

撰文：魂