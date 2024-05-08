原因1：有高達95%嘅受訪男女均表示，缺乏溝通係最罪大惡極，當中包括想點玩、做成點、有乜嘢唔做得等；原因2：有20%受訪者認為，有人想成日做，有人卻唔願意或不情不願咁上床，性慾完全唔協調；原因3：每次先嚟接吻，跟住愛撫再入正題嘅刻板性愛過程，同樣令唔少男女嘅性慾大減；原因4：男士盲目追求女伴有性高潮，結果搞到女士要假扮性高潮嚟滿足對方，卻會令女士壓力愈嚟愈大而唔想曳曳；原因5：有61%男女認為，壓力令體能及精神不佳，令床上表現唔好而失去自信；原因6：有25%女士認為床上關係唔平等，因而令佢哋缺乏性趣；原因7：有70%男女認為，對方缺乏性知識，將鹹片內容當係正確性知識，令佢哋失去安全感。唔知以上嘅「性愛7宗罪」，大家中咗幾個項呢？