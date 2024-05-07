今夜一丁：和田海佑 用可愛征服世界

細個睇以機械人為主題嘅卡通片，總係出現一啲妄想征服全世界嘅壞蛋，而且為咗實現目標，往往不擇手段！之不過，有征服世界嘅野心，唔一定係衰人，好似偶像出身嘅和田海佑，就話要用可愛魅力嚟征服世界！

小巧好波 對日本寫真界嚟講，當地嘅藝能界向來係人才庫，成日可以搵到靚女撐住個市，好似十味、宇咲、天羽希純等等，都係近年喺寫真界撈得好掂嘅美少女偶像。至於今日為大家介紹嘅和田海佑，亦係偶像出身，仲要係來自盛產寫真女優嘅NMB48！

事實上，呢支女團可以話係人才輩出，包括白間美瑠、本鄉柚巴、上西怜同埋被稱為「偶像界史上最強Body」嘅橫野堇，而現年27歲嘅海佑喺2020年加入，雖然係當時最年長嘅新成員，但因為擁有一副惹人憐愛嘅童顏，賣起萌上嚟，令人難以抵抗，加埋身材小巧，肌膚鮮嫩，心口又有對靚波，吸睛度絕對唔會比其他巨乳女優遜色！

志氣遠大 出生於日本兵庫縣嘅和田海佑，就讀大學期間已對藝能界工作感興趣，雖然NMB48喺招收新成員時有年齡必須在22歲以下嘅規定，但佢一於少理照樣報名，結果如願合格，繼而創下史上最大年紀入團紀錄。作為超齡新人，海佑一出道已引起唔少關注，再加上佢個樣有啲童顏Feel，喺隊內嘅發展相當唔錯！之後阿妹開始向寫真界進軍，仲話希望可以用自己嘅可愛征服世界添！

值得一提，為咗令自己嘅寫真更具吸引力，佢參考咗近期紅到發紫嘅寫真界超新星菊地姬奈，好努力咁做運動，誓要操弗自己。咪睇海佑好似弱質纖纖咁，查實佢以前係運動健將，除咗鍾意游水，仲學習空手道達6年咁耐，睇嚟呢個妹妹仔唔可以隨便招惹喎！

社交網站 和田海佑係NMB48嘅現役成員，所以成日會隨團隊四圍演出，登入其社交網，就會搵到相關情報，亦可以睇到佢最近拍下嘅性感寫真。

和田海佑

年齡：27歲

身高：5呎2吋

三圍：33-23-34

撰文：賢