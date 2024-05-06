色日放送：宮川雅 冠軍級高挑尤物

好多日本媒體每年都會舉辦選美活動，吸引到好多身材曼妙嘅美人兒參加，因為成功奪冠的話，就可以挾住冠軍名銜得到更多發展機會，最近宮川雅呢位高挑巨乳美人就成功摘后冠，前途可謂一片光明！

氣質溫文 日本女仔出晒名體態嬌小玲瓏，喺寫真界當中亦以小巧女優佔大多數，亦因為咁，身材高挑嘅女優就特別顯得罕見同搶眼，好似身高5呎6吋嘅緒方咲咁，生得高挑又好波，所以獲封「巨乳摩天大廈」嘅稱號，並且喺寫真界發展得相當順利。至於今日同大家見面嘅宮川雅，亦同緒方咲一樣屬於高挑尤物，同樣擁有5呎6吋高。

宮川雅嘅三圍數字雖然比一般女仔為豐滿，但由於夠高挑，所以睇落唔覺得肥，而且心口對F奶同豐厚肉實嘅屁股，仲大大增強吸睛效果添！雅妹身材辣味十足，但氣質又好似鄰家大姐姐咁溫文，予人親切友善嘅感覺，對男士嚟講，更係愈睇愈鍾意呀！

多才多藝 宮川雅自從舉家由山梨縣搬到東京居住之後，就被藝能事務所發掘做藝人，之後發展範疇愈來愈廣泛，亦因為要配合工作，所以後來一個人搬到富山縣居住。而工作包括為富山一隊地區性女子手球隊擔任駐場主持人，以及一隊籃球隊做專屬記者等等。

宮川雅本身亦多才多藝，特別係歌藝相當唔錯，曾經喺一個網絡直播平台主辦嘅歌唱比賽奪得第一名！提到第一名，雅妹最近又做咗第一，就係喺選美活動「FLASH小姐大獎2024」當中勇奪冠軍寶座喇！成為冠軍之後，宮川雅嘅寫真工作愈來愈多，睇嚟好快就可以一圓推出個人寫真集嘅夢想喇！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎6吋

三圍：37F-25-37

社交網站

宮川雅自從成為選美冠軍之後，寫真拍攝工作愈來愈多，從其社交網當中就可以留意到雅妹相關嘅消息，亦可以睇到好多佢嘅寫真作品，大飽眼福！

撰文：賢