有性趣：趁戀物熱潮勁吸金

37歲脫星Agatha Delicious喺2015年出道前，曾經做過女摔角手，後來轉型做提供愉虐服務嘅情色女王，所以投身四仔界之後，佢亦以演出被歸類為戀物題材嘅愉虐系作品為主，其中調教及女王題材更係佢嘅拿手好戲。Agatha Delicious坦言以前拍呢類題材嘅片廠，來來去去都係嗰兩三間，及至疫情期間不但演出機會多咗，加上佢開設埋會員收費平台，收入比以前更多。對於脫界戀物癖熱潮，佢認為係疫情期間，令唔少人多咗時間探索過去一直誤解嘅戀物世界，禁忌感消弭嘅情況下，令愈嚟愈多人鍾意睇呢類題材。Agatha Delicious認為戀物癖其實係一次自我發現嘅旅程，當中可激發出每個人嘅慾望，而佢嘅目標就係希望透過四仔演出，令更多人認識戀物癖所帶嚟嘅好處。