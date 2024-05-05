有性趣：天后脫星片酬唔夠1萬？

現年27歲美國脫界天后Lana Rhoades，唔單止有對34D巨乳，更憑住索樣，喺2016年出道後贏盡眼球，並憑住高人氣屢次喺四仔頒獎禮上奪得獎項，包括喺2017年嘅XBIZ頒獎禮獲得「最佳新進脫星獎」。Lana Rhoades早前接受訪問時，自爆每部四仔片酬僅1,200美元（約9,392港元）！佢仲話遇過一位男網紅，對方稱佢只要喺IG上分享一張與吉普車嘅合照，便能獲得15萬5千美元嘅報酬，而事實上，同時亦係性感網紅嘅佢，收入比佢演出四仔更多。作為脫界天后，點解佢嘅片酬會咁低呢？Lana Rhoades認為一來係事務所忽略咗佢嘅利益，二來脫星片酬低係業界嘅現況。此外，佢又批評現今嘅四仔片廠傾向拍攝極端戀物癖嘅主題影片，對四仔迷及脫星心理均帶來負面影響。