色日放送：桃色陷阱貞操難保

騙徒嘅手法層出不窮，大家真係要小心提防，而騙子除咗騙財，仲會騙色騙感情，簡直令人髮指呀！AV業界資深人士神仙乙亦表示認同，而喺日本AV界亦有「桃色陷阱系列」作品，當中嘅女主角就係因為誤信騙子而搞到貞操難保喇！

乘機抽水 喺REAL出品嘅《賽車女郎志願者育成講座》入面，中城葵擁有高挑身材及修長美腿，一直夢想成為賽車女郎，有日佢見到招募車女嘅廣告，便決定去面試，點知被面試官壽明彈到一文不值，令葵妹嘅自信心大受打擊，不過壽明表示可以提供專業訓練，令佢可以成為賽車女郎。而訓練嘅時候，壽明表面上係教導葵妹擺甫士，實際上就係乘機抽水，見葵妹唔反抗仲拎埋情趣玩具嚟招呼佢，原來壽明根本係騙子，專呃無知少女。

露出狼相 於MILK推出嘅《被慾望操弄的病態可愛少女》當中，日向日影性格反叛，同阿媽鬧交之後離家出走，就喺佢流落街頭兼飢寒交迫嘅時候，遇上好心男雄也，見阿妹咁可憐，於是帶佢返屋企留宿，令日影相當感動，更主動獻身報答雄也添！不過兩人瘋狂床戰之後，雄也終於露出狼相，叫埋班朋友上嚟屋企嚟個大混戰，日影始知被雄也欺騙感情，之不過日影諗諗吓又唔介意，更愛上「多人運動」，真係自甘墮落！

惡有惡報 由片廠MILU炮製嘅《性感女郎被束縛》，講述乙愛麗絲呢位澀谷妹貪威識食，本身已經唔係好女仔，見有男仔和俊對佢嗒糖，就氹對方拎晒戶口啲錢出嚟，然後伺機偷晒啲錢。點知計劃畀和俊發現，佢先詐傻扮懵，再搵機會喺愛麗絲嘅飲品落安眠藥，當阿妹不省人事之後，就將呢個衰女包帶到地下SM俱樂部，等班SM愛好者用上各種拘束道具、情趣震棒等好好調教一下愛麗絲，呢鋪真係惡有惡報！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：騙徒無處不在，大家真係要小心唔好跌落騙徒嘅陷阱呀！而今日為大家介紹嘅「桃色陷阱系列」，就係講騙徒點樣搞到啲女主角失身喇！喺3部作品中，本仙最鍾意中城葵主演嘅《賽車女郎志願者育成講座》，原因係故事當中嘅求職陷阱時有出現，而今次就係騙徒千方百計欺騙中城葵，令佢以為可以成為賽車女郎而失身，睇落好有真實感！

撰文：賢