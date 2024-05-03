有性趣：脫星至冧矮小男優

高大靚仔向來係女士心目中嘅男神標準，只係對於食男無數嘅脫星嚟講，口味卻有別於大眾，竟然話最想跟身高唔夠5呎嘅矮小男優床戰！

32歲美國脫星Madison Morgan，由2019年出道至今，演出逾百部四仔作品，更喺今年嘅AVN頒獎禮上獲粉絲最愛美股脫星提名，而同時係成人網紅嘅佢，早前喺IG高調宣布跟身高僅4呎3吋男優Tiny Smallz同床演出，仲話呢次係圓夢合作！Madison Morgan解釋跟高大男優曳曳過無數次，所以一直好想跟矮小男優合作，又素知Tiny Smallz雖然生得矮細，但係唔少脫星都大讚佢床技了得，令人高潮迭起。早前喺AVN頒獎禮上，Madison Morgan主動邀約Tiny Smallz演出，卻估唔到對方一口答應，仲話等咗同Madison Morgan上床好耐，氹得佢不知幾開心！如果大家想睇佢哋嘅激烈演出，就要到Madison Morgan嘅OnlyFans頻道，並成為會員就可以慢慢欣賞喇！