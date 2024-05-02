洋媚女子：偷食夫妻 盡享性福

老婆發現老公偷食，可以點做？夫妻結婚多年，感情仍如膠似漆，性生活美滿，原來背後有不可告人嘅秘密？為咗令閨房生活變得有樂趣，老婆為老公度身訂造調教大餐？以上講緊嘅係今日為大家介紹嘅四仔劇情，唔知邊套最啱你心水呢？

情慾派對 結婚多年後，兩夫妻嘅感情同性生活仍十分美滿，片廠Naughty America透過新作《Dirty Wives Club #44》揭開箇中秘密！由Alex Coal、Reagan Foxx、Gizelle Blanco等多位人氣輕熟女脫星參演，故事講呢班人妻夜夜跟丈夫歡好，但原來佢哋暗中組成秘密人妻會，不定期舉辦情慾派對，透過陌生男士嘅床上雄姿，嚟滿足飢渴無比嘅慾望。有趣嘅係Alex Coal演出完後，喺網上發文稱呢種偷食關係，相當深得佢心，而留言更獲得Reagan Foxx等脫星支持添！

調教老公 婚姻告急點算好？Nubile Films出品嘅《Temptation #8》就話畀大家知，只要其中一方踏前一步，就可以增進夫妻關係。由高顏值脫星Kenzie Reeves、Andi Rose、Jazmin Luv及Lily Larimar上陣，講述佢哋結婚兩年，但係同老公冇晒激情，為咗令閨房生活變得有樂趣，並素知老公有愉虐癖，於是佢哋決定化身做愉虐女王，為老公度身訂造調教大餐！過程唔係一味香艷，仲有唔少夫妻常見嘅笑料，令作品變得更加妙趣無窮，係近期一套佳作。

以牙還牙 發現老公喺外面偷食，但係又唔想離婚，老婆可以點做呢？Sweet Sinner製作嘅《Older Women Younger Guys #5》，當中嘅人妻決定以牙還牙！搵來熟女脫星Autumn Moon、Inari Vachs、Dana DeArmond以及Inari Vachs演出，為報復老公偷食，佢哋決定搵小鮮肉慰藉，喺精壯嘅小鮮肉猛烈衝擊下，令一眾人妻樂此不疲。但估唔到嘅係，老公得悉佢哋出軌後竟然都讚好，皆因佢冇餘力應付大食老婆，亦因為咁，兩夫妻嘅關係反而變得更好！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：睇四仔嘅重點梗係埋身激戰場面，《Dirty Wives Club #44》嘅連場交鋒絕對交到功課，但如果鍾意睇熟女演出嘅四仔迷，《Older Women Younger Guys #5》必定啱晒口味。不過講到意外驚喜，就一定係情慾味同趣味兼備嘅《Temptation #8》，真係值得一睇再睇！

撰文：魂