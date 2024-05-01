色日放送：調皮可愛 快感滿載

雖然文靜嘅女仔有其吸引力，但有時卻嫌佢哋太被動，唔及調皮活潑嘅女仔咁好玩。而日本AV界就有唔少「生意氣美少女系列」作品，當中嘅女主角唔單止調皮可愛，對性事仲好奇又主動，同佢哋研究房事真係多樂趣又快感滿載呀！

色情遊戲 於輝夜姬PT推出嘅《朋友的妹妹是生意氣女孩》當中，洋介同大雄係好兄弟，所以洋介成日都會上大雄屋企玩，撞啱呢日大雄唔喺度，只見到佢個妹由良佳奈，洋介見佳奈一個人咁悶，於是就同佢玩吓遊戲，而輸家就要聽晒贏家話，點知調皮嘅佳奈贏咗之後，居然叫洋介除褲，仲手口並用把玩一番添！洋介估唔到呢個妹妹原來對性事充滿好奇，而佳奈仲話想試吓中出嘅滋味，既然係咁，洋介亦唔同佢客氣，一於同佳奈上床研究各種床上玩法啦！

玩出慾火 同樣由輝夜姬PT製作嘅《拜訪一名拒絕上學的女生家庭》，講述百仁花唔肯返學，所以學校就派出導師雅治去到花妹屋企做家訪，了解吓佢因咩事唔返學，結果雅治發現花妹原來係因為沉迷打機，好聲勸多兩句，花妹突然飛撲埋去攬住雅治，話打得機多想同真人玩吓，跟住就好唔守規矩咁玩弄其胯下之物，雅治試圖反抗，但係百仁花就話：「玩吓啫，唔緊要啦！」好快就搞到雅治慾火高漲，繼而兩人上床激戰！不過自此之後，花妹經常以此威脅雅治上門提供慰藉，否則就話會爆畀佢老婆知，雅治惟有盡情滿足呢位好色美少女。

借醉行兇 喺ROYAL出品嘅《生意氣後輩女子社員寵壞了我》入面，打工仔正太性格戇直，工作勤奮，不過女同事二葉惠麻成日對佢挑挑剔剔，令到正太忍唔住發火同惠麻發生口角。後來公司搞咗個溫泉旅行，請晒成班同事一齊去玩，點知下塌旅館嘅第二日朝早，正太發現惠麻瞓咗喺自己身邊，到底發生咩事呢？原來嗰晚大家都飲醉咗，正太借醉行兇對惠麻做出越軌行為！不過惠麻一啲都唔介意，因為佢其實好鍾意正太，於是主動同正太「再續前緣」，瘋狂激戰盡享快感。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：女仔怕男人係悶蛋，但係男人又何嘗唔係怕女仔粒聲唔出又冇厘情趣呢！所以今日為大家介紹嘅「生意氣系列」，當中嘅調皮女仔一定好多男人鍾意！喺3部作品中，本仙最鍾意二葉惠麻主演嘅《生意氣後輩女子社員寵壞了我》，原因係惠妹演技出色，做出好多調皮表情及厭惡樣子都好傳神，佢仲同男主角喺溫泉旅館不同地方搞搞震，場面夠刺激，劇情方面亦夠豐富，令人睇得津津有味！

撰文：賢