歡樂性講堂：痼疾未愈 有心無力

Q：本人六十多歲，常居內地。十多年前患糖尿病，後惡化至糖尿腳，又不幸遇意外被壓下的巨物傷及糖尿腳，不得不局部截肢。前妻和女朋友都相繼離開，自此孤家寡人。至今一直有控制病情，長期服藥。近來結識新女朋友才四十多歲，不嫌殘疾，本人欲重振雄風卻不成功，聞說此乃糖尿病後遺症，欲知是否真確？陳先生

A：糖尿病是慢性內分泌疾病，屬於痼疾，積久難治。糖尿病能引發性功能障礙，導致男性受到勃起困難（Erectile disorder）問題所困擾。

性功能障礙作為糖尿病的後遺症，主因是長期高血糖觸發血管病變，加上通常伴有高血壓和高血脂，便會導致動脈硬化和血管狹窄。當血管發生病變，原來供給陰莖的血流量也會被阻截，缺血導致陰莖難勃甚至完全陽痿。除了血管病變，高血糖也會引起神經病變，當神經末梢釋放的神經介質不足時，神經傳導和反射受嚴重干擾，阻礙陰莖勃起。此外，某些糖尿病藥物在抑制血糖的同時，也會混亂男性的內分泌系統包括雄激素分泌等。雄激素主力驅動陰莖勃起功能，分泌不足會導致性能力下降。

痼疾久治未愈，的確會直接影響性功能，用作控制勃起的自律神經功能衰退或血管硬化，皆是難以復元的，有可能造成永久的性功能障礙。患者切勿胡亂停服糖尿病藥，糖尿病併發症是會威脅健康和生命的。建議閣下坦誠地與醫生討論個人情況，看看能否調整藥物方案以減輕其對於性功能的不良影響。如需維持現行的藥物方案，可請醫生評估閣下的身體健康情況是否適合服用助性藥物，以助重拾性福。

李偉儀 資歷：執業性治療師、伴侶關係輔導專業

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