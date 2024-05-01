今夜一丁：美國豪放女 無性不歡

密實姑娘係咪一定假正經？其他唔敢講，但套用喺呢位來自美國並憑住鄰家女孩形象揚名於成人模特兒界及四仔界嘅Hazel Moore身上，就最適合不過！

睡前自娛 樣貌甜美兼氣質斯文嘅索女，加埋一副前凸後趷嘅火辣身材，相信係唔少男士心目中嘅夢想女友，而出生於美國紐約嘅Hazel Moore，就有齊晒以上優點，所以身邊一直不乏追求者，不過佢始終冇膽闖情關，究竟係點解呢？佢坦言自己性格豪放，而且無性不歡，擔心表現出飢渴一面時會嚇親對方！

至於Hazel Moore大食到乜嘢程度呢？佢表示雖然家陣作為四仔脫星兼成人網紅，幾乎每日都會跟唔同嘅猛男曳曳，但係每晚臨瞓前都要自娛一番先至覺得滿足，仲有漫遊後花園更係佢嘅最愛。佢又話喺2019年自薦到模特兒公司面試，並坦言以成為人氣裸模及脫星為目標時，令對方嚇咗一跳，仲多次反問佢有冇講錯添！

未來天后 Hazel Moore之所以決定投身成人業，其實源於一次偶然。佢回憶稱有次上到朋友屋企，翻開對方櫃桶竟發現藏有幾十套四仔，好奇心驅使下便播放嚟睇，點知愈睇愈興奮，仲睇到欲罷不能！後來又喺唔同嘅脫星訪問中，得知拍四仔嘅片酬唔錯，從此令佢萌生投身四仔界嘅念頭。

憑住鄰家女孩嘅形象，但係上到床就變成飢渴癡女，加上樣靚身材正，Hazel Moore甫出道便引來極大關注，甚至被喻為未來四仔界天后脫星，同時人氣就好似火箭咁飆升。至2020年佢更踩過界做埋成人網紅，經營OnlyFans帳號，實行全力吸金。雖然唔知佢嘅吸金力有幾勁，但從佢早前喺邁阿密購入一間帶泳池嘅獨立屋，足以睇出呢位未來脫界天后搵錢能力超強！

Profile

出生地：美國

身高：170cm

三圍：36D-25-35

社交網站

雖然Hazel Moore憑成人演出吸金無數，但其實私底下嘅佢愛心爆棚，不但經常捐錢救助流浪毛孩，擁有馴犬師執照嘅佢坦言引退後，會成為一位馴犬師添。

撰文：魂