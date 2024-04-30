今夜一丁：夜道雪 北國白美乳

人稱「北國」嘅日本北海道，可以話係旅遊勝地，景色優美唔在講，踏入冬季仲會吸引到大批滑雪愛好者爭相來訪添！話時話，北國唔止可以搵到雪咁白嘅美景，仲盛產肌膚雪白嘅美女，好似寫真女優夜道雪，絕對係人如其名！

改名有理 俗語有話：「唔怕生壞命，最怕改壞名。」唔少藝人為咗令星運增強，都會改番個藝名，而今日為大家介紹嘅夜道雪，之所以要用個「雪」字嚟命名，背後有段古！

話說今年24歲嘅夜道雪，喺某個晚上出街散步，咁啱個天落緊雪，當時嘅景色靚到絕，令佢覺得好陶醉，決定將眼前嘅景象——夜、道、雪，作為自己嘅藝名。事實上，「雪」呢個字真係襯晒肌膚雪白嘅佢，再加埋一副嬌嫩嘅胴體、一對堅挺嘅G奶，相信唔少寫真迷嘅眼球都會被佢吸引住！

身兼多職 夜道雪就讀初中時已被星探睇中，加入藝能界以後，除咗拍寫真，又做埋歌手，仲因為識得演戲、聲線又靚，有機會參與聲優工作，2020年更首次聲演動畫作品嘅主角添！由於阿妹喺出道之後，人氣不俗，又多才多藝，所以自稱為「北海道之秘密武器」。

順帶一提，夜道雪嘅外表望落斯斯文文，但絕非弱質女子，事關佢係一位電單車愛好者，一得閒就會揸住架車四圍飆，亦因為呢個緣故，令佢成為唔少電單車專門雜誌嘅常用模特兒，更獲邀擔任第三代「川口賽車形象女郎」，負責宣傳工作，令搵食渠道又多一瓣！

社交網站 夜道雪喺近排做咗賽車比賽嘅代言女郎，所以成日會四圍去做宣傳，登入其社交網，就會知道相關消息，仲會搵到唔少靚相添！

撰文：賢