睇片學英文：好色猛男 牛氣沖天

講起公牛，佢哋嘅身軀雄壯、有鋪蠻力、受到刺激就會向前衝，呢啲特點同性急嘅猛男有幾分相似，難怪「Bull」呢個字會成日喺情色世界曝光喇！

Bull 性力出眾 公牛嘅形象彪悍又魁梧，而作為情色俚語嘅「Bull」，除咗可以解作性能力出眾嘅猛男，亦有性關係混亂同男女交歡嘅意思。

至於由「Bull」衍生嘅俚語「Bull Twister」，大家又估唔估到係乜嘢意思？原意係指女士為男伴口愛時，將對方兩粒蛋蛋都啜埋入口，正正因為呢種玩法夠狂野，後來引伸出另一重意思，用嚟形容曳曳時表現肉緊又急色嘅女士。

Raging Bull向難度挑戰 為咗追求新鮮感，好多人都會喺曳曳嗰陣試吓唔同嘅體位，甚至向高難度挑戰，但勢估唔到，口愛呢類前戲都有高難度動作，講緊嘅係連體操運動員都話難嘅「Raging Bull」！首先，女方擺出拱橋姿勢，男士則面向佢嘅下半身跪坐，再將其雙腿托起，掛喺自己肩上，並用雙手托一托對方臀部，調校好位置就可以進行口愛。呢招嘅難度在於男女雙方嘅核心肌肉要有番咁上下力量，而且男方嘅雙臂冇力嘅話，根本做唔到！

《A Black Bull For My Hotwife #5》 幕幕高潮 由美國片廠New Sensations出品嘅四仔系列「A Black Bull For My Hotwife」，以巨根男激戰人妻為賣點，自2017年推出以嚟，一直深受歡迎，而第5集更被唔少四仔迷捧為經典，事關影片由Havana Bleu、Lindsay Lee、Destiny Cruz同Jamie Michelle呢4位超班人氣熟女參演，堪稱黃金陣容之餘，劇情仲要係幕幕高潮！唔係亂噏，因為呢班脫星一開始已經瘋狂交歡，砌足140分鐘，淨係呢份耐力已經值得支持！

同場加映：水原美園讓公牛瘋狂 因乜解究雄赳赳嘅公牛會突然發狂？好明顯係受到刺激，有可能係睇到爆乳女優水原美園嘅演出都未定！咪以為筆者亂噏，只要睇吓ABC喺2022年推出嘅《將神爆乳J罩杯魅力發揮到最大！》，就會恍然大悟。呢部以Cosplay為主題嘅AV合輯，由擁有一對40J極品爆乳嘅水原美園孭飛，當中有以乳牛造型激戰男優嘅演出，要知道阿妹唔止車頭燈勁大，仲有個38吋巨臀，令床戰過程產生激烈搖晃。面對如此挑逗嘅乳牛，莫講話人類，相信連公牛都會忍唔住衝埋去。

撰文：魂