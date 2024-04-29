有性趣：冇性夫妻齋愛撫

呢對嚟自美國嘅冇性夫妻，據老公Conor Burrell稱喺疫情期間，一次社交活動上識到現年22歲，從事紋身工作嘅老婆Sam Gunning，兩人拍拖9個月後，雖然男方知道女方係無性戀者，即係缺乏性慾，但仍然向對方求婚。Sam Gunning坦言對性愛提唔起興趣，仲話如果對方想抱住發生性關係而埋佢身，係絕對唔會畀機會對方。老婆咁堅持，但老公冇性愛真係得？Conor Burrell表示唔少人都覺得佢會出軌，但實情並非如Sam Gunning所講，兩人只係純粹神交，其實兩夫妻會有愛撫行為，呢種係彼此嘅折衷方式，透過愛撫既冇觸碰到老婆嘅底線，亦能令彼此嘅身體變得親密。不過網民對佢哋嘅關係並唔睇好，覺得有愛冇性嘅夫妻，其中一方遲早會出軌。對於呢種講法，Sam Gunning不以為然，反建議有呢種諗法嘅人應該擴闊視野，便會明白愛唔一定要靠性嚟維繫。