今夜一丁 ：Bonni Gee喜愛露出 性癖變事業

由興趣變成事業係唔少人夢寐以求嘅事，然而有人將自己嘅性癖好變事業，而且仲發展得唔錯添！英國成人模特兒兼脫星Bonni Gee就係最佳人辦，至於佢有咩性癖好呢？想知嘅話，大家就要睇埋落去喇！

人氣飆升 性學家話每個人都有性癖好，例如有人對絲襪倍感興奮，有人則覺得打野戰特別刺激，之但係性癖好往往教人尷尬，所以唔會公之於眾，更遑論變成事業呢！不過出生於英國倫敦嘅性感女郎Bonni Gee就唔係咁諗，反而覺得可以滿足自己嘅慾望之餘，又可以吸金，何樂而不為！

講咗咁耐，究竟Bonni Gee有咩性癖好？原來就係露體癖，除咗鍾意對住鏡頭展露胴體，更喜愛野外露出，因此大學畢業後，佢便膽粗粗到模特兒事務所自薦做成人模特兒，結果成功獲得取錄，出道後佢以成人模特兒身份為多本男士雜誌拍攝一系列全裸寫真，憑住誘人魅力加上火辣身材，瞬即引起關注，令人氣直線飆升，不過佢當時仍未滿足，冇幾耐之後便作出一個影響重大嘅決定。

直播表演 之後Bonni Gee食住個勢，開設成人直播帳號主打自娛演出，佢表示每次直播都相當興奮，又可以同粉絲互動，感到非常滿足，只係後來因為工作太忙碌，做咗18個月直播，便冇再繼續。

原來當時人氣極高嘅佢，獲著名四仔片廠Brazzers邀請合作，而一直對演出四仔有着濃厚興趣嘅佢，立刻答應對方嘅邀請，而拍攝過程至今仍令佢記憶猶新，就係咁，佢展開咗脫星事業。雖然相當享受箇中樂趣，但佢表示演出四仔始終唔及網上直播咁，可以即時跟粉絲互動，故此上年開始重操故業，喺OnlyFans開設帳號，不但為粉絲獻上自家製情色影片，仲經常喺Twitter跟粉絲分享拍攝花絮，Bonni Gee坦言呢份工作令佢樂在其中。

社交網站

將性癖好變成事業，Bonni Gee當然相當享受呢份工作，但最令佢感到滿足嘅，就係得到粉絲嘅支持，尤其係當有粉絲向佢示愛時，佢話嗰種成功感係難以言喻。

Profile

出生地：倫敦

身高：175cm

三圍：36F-25-36

撰文：魂