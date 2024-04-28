喜雙飛：美熟女神 嗒落滿分

家陣啲女性好似靚酒一樣，要有番咁上下「年份」先會醞釀出迷人魅力，有品味嘅男士一定會識得欣賞。而喺日本AV界就有好多高質素嘅美熟女，佢哋比青春嫩口嘅女優更加吸引，好似今日進行比併嘅兩位美熟女神木下凜凜子及君島美緒就係絕佳例子！

好色人妻 好多AV迷都對人妻系女優情有獨鍾，例如曾經叱咤一時嘅人妻極品佐佐木明希，可惜佢已經引退，幸好仲有一位魅力拍得住明希嘅美熟女，佢就係木下凜凜子。

今年38歲嘅佢，眉清目秀又端莊斯文，散發出一股輕熟風韻夠晒迷人。身材方面，豐滿得嚟又唔會太肉感，加埋一身美白肌膚，睇落相當養眼！凜凜子喺2020年加入AV女優行列，據講當時佢已經結咗婚6年，直到2023年情人節被老公發現佢拍AV而吵大鑊，跟住當晚二人發生一次激烈床戰，此後就同老公冰釋前嫌，過程可謂峰迴路轉。今時今日，凜凜子已經係熟女系AV名廠Madonna嘅台柱級女優，除咗因為佢外表吸引，而且演出風格夠出眾，每次扮演人妻角色都流露出溫柔一面，但係被男優挑逗之後就變得飢渴無比，肉緊到咬牙切齒嘅床上表情更係令人印象深刻！

木下凜凜子

年齡：38歲

身高：5呎5吋

三圍：35E-25-35

紅到發紫 正所謂「人有三衰六旺」，一個人行起衰運時，真係撈極都撈唔起，同樣AV女優無論外表幾索、表現幾落力，星運未到的話，都係紅唔起，好似君島美緒就係其中一位喇！今年36歲嘅佢，喺2005年出道，當時嘅藝名叫京本楓，唔單止生得靚女，身材仲婀娜多姿，但係一直都唔紅，後來仲淪落到拍四仔，不過成績都係未如理想，直到2017年改咗現時呢個藝名先至鹹魚翻生，更加紅到發紫添！

究竟有幾紅呢？美緒除咗成為2018年AV銷量第一嘅女優外，亦係產量最多嘅女優，喺4年內一共拍咗超過800部AV，相當厲害！至於點解會紅起上嚟呢？首先當然係因為改行美熟女路線，憑住一副妖艷又有韻味嘅面孔吸引AV迷，配合弗到漏嘅身材，加埋床上動作靈活有勁，同時發揮出一種如狼似虎嘅拚勁，真係睇到AV迷如癡如醉！

君島美緒

年齡：36歲

身高：5呎4吋

三圍：36F-23-35

第１回合：鬥外形 雖然木下凜凜子已經38歲，但係身材婀娜帶豐滿感之餘，肌膚仲雪白又溜滑，加埋溫文女人味，可以話超晒班！之不過，君島美緒除咗輕熟風韻吸引，健美且凹凸有致嘅體態，可以話更勝一籌。

第２回合：鬥獎項 君島美緒出道以來以精彩肉緊嘅演出，令各位AV迷飽嘗眼福，不過即使佢演出超過800部AV作品，得獎都係唔夠木下凜凜子多，因為凜凜子曾經喺「朝日AV大獎」中，奪得「女王獎」同「熟女獎」。

第３回合：鬥表現 木下凜凜子氣質溫文端莊，多數扮演被玩弄嘅角色，見到佢畀男優搞到梨花帶雨又尖叫連連，足已令人激發出原始獸性！至於君島美緒就擅長扮演癡女人妻，實行見仔就嗒，同凜凜子可謂各擅勝長。

Report：兩個都咁好睇 君島美緒身材弗爆，床上招數凌厲狠辣，鍾意睇帶有成熟感覺癡女嘅一定鍾意。至於木下凜凜子韻味迷人，相對溫柔被動好多，床上態度唔搶韁，但係就一心服侍男人，所以兩個都一樣咁好睇！

撰文：賢