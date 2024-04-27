洋媚女子：脫界夫妻檔性愛大方Share

美國四仔界有唔少同床演出嘅夫妻檔，甚至唔介意同其他脫星喺鏡頭前進行多人運動，今次精選嘅3套作品，就畀大家見識吓呢種開放性關係！

合作無間 脫界夫妻檔除咗演床戲特別有默契，床外亦可以合作無間，好似Francesca Le同Mark Wood呢對夫妻組合，早前就聯手自導自演由Evil Angel推出嘅《Anal Fabulous #3》。影片係兩夫妻最拿手嘅純搞嘢之作，搵嚟Babi Star、Allie Adams、Serena Santos等巨臀脫星參與埋一份，佢哋喺片中可以話係各自各精彩，爽到七情上面之餘，更當住對方狂野叫床！你可能會問，玩到咁癲會唔會影響夫妻關係？梗係唔會啦！事關佢哋喺2001年拉埋天窗之後，好快成立四仔製作公司，對於伴侶喺鏡頭前亂嚟，完全有共識，而Francesca Le更喺2005年入選AVN名人堂添！

最佳人辦 要數近年喺脫界撈得唔錯嘅模範夫妻檔，又點少得巨根男Mick Blue同巨臀女Anikka Albrite？呢對夫妻喺2014年拉埋天窗，當時嘅Anikka Albrite憑住樣靚籮又大而獲得勁高人氣，唔少四仔迷都擔心佢被Mick Blue私有化後會息影，殊不知佢哋喺婚後以夫妻檔密密演出，近期嘅精彩作就有Adam & Eve出品嘅《The World of Sexual Variations #9》。喺片中，夫妻之間嘅床戲固然入肉，仲有Angelina Valentine、April Olsen、Janea Jolie等多位巨乳脫星加入戰團，上演連場3P好戲！

好色伉儷 講到脫界嘅好色伉儷，相信非Kayden Kross同Manuel Ferrara呢對組合莫屬，想知點解，就要睇吓由Vixen出品嘅《Influence: Emily Willis》。影片由Kayden Kross自導自演，並搵嚟索女Emily Willis同Elsa Jean領銜演出。據Kayden Kross表示，佢老公Manuel Ferrara一向好色，見到佢同其他脫星喺床上交鋒會好興奮，所以策劃呢次演出，希望益吓對方，但為咗公平起見，佢亦會喺片中同其他男星曳曳喎。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：脫界夫妻檔確係畀到大家唔少想像空間，特別係好色人妻為老公度身製作嘅《Influence: Emily Willis》，可謂夠晒噱頭，相信唔少已婚男士都會羨慕到流晒口水。其餘兩套四仔則有多場夫妻同床嘅3P戲，精彩程度亦不遑多讓！

撰文：賢