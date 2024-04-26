色日放送：瞓身報恩 欲罷不能

做人要識得感恩，而受咗別人恩惠，就一定要報恩。好似喺日本AV界嘅「報恩系列」咁，當中嘅女主角受到恩惠之後，就會主動向恩人獻身，以強烈嘅快感報答對方。

照顧兼洩慾 喺輝夜姬PT出品嘅《事故後少女變成至親》入面，岬野茉夏唔小心過馬路，差點畀車撞到，幸得到後生仔大雄奮不顧身衝前以身體保護才平安無事，不過大雄雙手就受咗傷要打石膏，起碼要一段日子先至可以康復。為咗報答救命之恩，茉夏去到大雄屋企照顧對方嘅起居飲食，仲幫佢沖涼洗擦全身，期間大雄出現生理反應，茉夏見狀不但冇尷尬，仲主動幫手出火添！自此之後，兩人猶如一對新婚夫妻咁，日日由朝砌到晚，不知幾幸福溫馨呀！

突然有老婆 片廠BOTAN炮製嘅《離家出走的病嬌少女報恩》，講述瑛太巧遇美少女橫宮七海求助，話自己無家可歸，好想有個舒適嘅屋企棲身，見到七海咁慘慘豬，樂於助人嘅瑛太當然唔會拒絕啦！返到屋企，七海沖乾淨涼後，就攬住瑛太話要報恩，由於海妹又可愛又主動，仲好識得調情，令瑛太難以抗拒，就係咁，兩人就上床曳曳！之後七海仲話要做瑛太嘅老婆，更加唔介意打真軍兼中出收場，希望可以為瑛太生育下一代！

大食兔女郎 由OPPAI推出嘅《你救的兔子來報恩了》當中，單身男亮平心地善良，有一日喺街上見到一隻兔仔楚楚可憐，於是將佢帶返屋企悉心照顧。到第二晚亮平如常收工返到屋企，卻見到巨乳兔女郎小花暖坐咗喺梳化，原來佢就係嗰日救起嘅兔仔！小花暖為報恩對亮平千依百順，而且仲樂意用身體慰藉對方。喺小花暖嘅精湛床技之下，令亮平享盡快感！之不過，兔仔天性鹹濕，小花暖亦唔例外，由朝到晚都捉住亮平尋歡，搞到佢幾乎變人乾呀！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：有仇就未必要報仇，但係有恩就一定要識得報恩先得，而今日為大家介紹嘅報恩，就講述當中嘅女主角點樣用真心同肉體去報答恩人，睇完大家應該都會多啲幫助他人喇！喺3部作品中，本仙最鍾意岬野茉夏主演嘅《事故後少女變成至親》，原因係呢部作品故事寫實，令人睇得更投入，而茉夏充滿無知少女味，之後變得好細心咁照顧恩人，凸顯出佢報恩嘅決心，睇落感覺更加窩心！

撰文：賢