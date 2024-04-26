今夜一丁：森巴索模 火辣G色

如果要用兩個字嚟形容森巴女郎，相信「火辣」二字最為貼切，加埋玲瓏浮凸嘅身材更係火辣辣，好似呢位來自巴西嘅索模Kiki Passo正係最佳例子。

熱愛游水 縱使未去過巴西，相信森巴女郎嘅火辣魅力，早已刻印喺男士心中，尤其隨住社交平台嘅普及，吸引唔少巴西熱女郎分享比堅尼自拍照，令男士更容易見識到佢哋嘅魅力，其中就有出生於巴西首都巴西利亞，現居於美國邁阿密嘅性感網紅兼模特兒Kiki Passo喇！

喺巴西土生土長嘅佢，自細好鍾意陽光與海灘，尤其係特別喜愛游水，而佢亦唔介意將性感比堅尼相放上社交網公諸同好，任網民欣賞及收藏。據Kiki Passo稱因為得到唔少粉絲嘅支持同稱讚，不但令佢覺得相當有滿足感，更萌生投身模特兒界嘅諗法，只係出乎意料嘅係，尚未有計劃入行，卻先被美國模特兒事務所睇中，結果喺2017年以20歲之齡開展模特兒事業。

兩點不露 可能大家會有疑問，Kiki Passo一直都喺巴西生活及工作，亦從未去過美國，點解會吸引到美國模特兒事務所嘅注意呢？原來喺美國網絡論壇上，經常有唔少網民分享佢嘅性感照，就係咁，引起咗事務所嘅注意，並邀請到美國發展。

而Kiki Passo坦言考慮咗兩秒便答應，初時經常巴西、美國兩邊飛，後來為咗有利模特兒事業發展，2019年時決定移居到美國，不過對粉絲嚟講，無論Kiki Passo搬去邊度住都唔受影響，皆因佢不但無間斷喺IG分享辣照，而且露肉度愈嚟愈高，完全滿足晒粉絲嘅眼球。除咗喺IG分享辣照外，Kiki Passo亦跟唔少性感模特兒一樣，開始經營會員制OnlyFans帳號，雖然尺度比以前大咗，但係堅持兩點不露，原因可能係兩點珍貴，唔可以隨便畀大家睇啩！

Profile

出生地：巴西

身高：170cm

三圍：36G-24-36

社交網站

森巴女郎Kiki Passo鍾意曬太陽同游水，經常喺網上分享火辣泳衣照，亦因為咁，吸引唔少泳衣品牌搵佢拍廣告兼做代言人，所以Click入佢嘅社交網就可以睇到好多水着福利照。

撰文：魂