洋媚女子：返工狂想曲 鹹濕白日夢

打工仔返工發白日夢實屬正常，只係呢啲夢境大多離地得叫人難以想像兼不切實際，就好似呢幾部作品咁，當中劇情唔知大家又有冇共鳴呢？

冰火秘書 公司個冰山美女秘書總是生人勿近？係咪腦海裏即時浮現咗一個人樣出嚟呢？之後幻想嘅劇情可能就好似Alex Romero推出嘅作品《Secretaries In High Heels & Glasses #2》。由片廠老闆Alex Romero自編自導，聯同三位索女脫星Cherry Kiss、Karina King及Kitana Lure演出，話晒老闆親自監製，製作水準自然有保證。講述公司一班冷傲女秘書，私底下卻有着另一面淫蕩嘅面孔，尤其係夜闌人靜時，佢哋嘅慾望會徹底解放，關鍵在於男士嘅精力應唔應付得嚟！

無底誘惑 辦公室隔籬位個女同事，居然唔着底褲，究竟佢想搞乜鬼？想知道原因，就要睇吓Elegant Angel製作嘅《Up Your Skirt #2》喇！由Sid Knox執導，並搵嚟癡女脫星Bella Rolland、Skye Blue、Alex Coal及Bella Blu等參演，故事講男主角發現隔籬位嘅短裙女同事，突然對住佢擘髀，一望之下竟然係冇着底褲，搞到佢硬晒軚，一輪春風過後，男主角諗住跟同事分享艷遇，卻估唔到原來每個男同事都曾經同佢有過一手！雖然劇情離地，但卻令人充滿幻想。

加班偷情 打工仔理論上都係聞加班而色變，點解發生喺Naughty America出品嘅《Tonight's Girlfriend #132》，當中嘅男員工咁積極加班呢？咪就係為咗偷情囉！由高顏值脫星Carolina Sweets、Becky Bandini及Sara Jay等飾演靚女同事，男主角呢日突然收到柯打要加班，本來心情差嘅佢，卻發現茶水間有一對同事喺度偷歡，那邊廂嘅會議室亦進行閉門幽會中，正當佢苦無着落之際，年輕女波士突然叫佢入房，之後做啲乜？留番畀你慢慢諗啦！

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：喺辦公室曳曳特別令人有共鳴，難怪四仔片廠勁鍾意拍呢類題材，而論劇情吸睛，今次3套推介作都足以滿足到四仔迷，其中尤以發姣癡女為主題嘅《Up Your Skirt #2》最為引人入「性」，而另外兩套作品同樣值得捧場。

撰文：魂