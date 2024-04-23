睇片學英文：火辣美腿 燃之有襪

牡丹雖好都要有綠葉扶持！同樣道理，女人嘅美腿要有襪（Stocking）嘅襯托，先會令誘人程度急升，黑絲固然正，小白襪一樣掂！今日就為大家講吓一啲同襪有關嘅有味話題吧！

Willy Warmer 兵器專用 基本上，襪都係長形嘅，塞啲填充物入去，可以譯成Stocking Stuffer，可能係物有相似嘅關係，「Stocking Stuffer」變咗情色俚語，暗指男士胯下嘅兵器。講起着襪，有一款襪叫「Willy Warmer」，專門笠喺兵器之上！相傳呢種襪又稱「Cock Sock」，係克羅地亞Mrkopalj山區男士嘅傳統「衣着」，以毛線織成，用嚟預防兵器被凍傷。除咗克國山區男士之外，古代挪威男士亦會用呢種保暖襪套喺兵器。怕凍嘅男士們可以試試！

Stocking Stuffer 針對G點 除咗暗指兵器，「Stocking Stuffer」亦係一招能有效刺激G點嘅性愛體位。據了解，呢招係近年由英國情趣用品品牌Ann Summers嘅性學家們所提出，玩法相當簡單，起手式為傳教士體位，女方瞓低，用枕頭墊喺腰下，男方則換成跪姿，並抱住對方抬高嘅雙腿，就可以進行活塞運動。呢一招嘅好處在於男士嘅兵器喺進入蜜洞時，能有效地刺激到對方嘅G點，而且雙方可以交鋒期間見到伴侶嘅肉緊表情，令調情效果得到提升。

《Mick's ANAL Panty HOES #10》 狂野撕襪 四仔脫星之所以咁鍾意着絲襪、及膝襪出場，無非為咗凸顯一雙長腿有幾正，之不過呢套由Evil Angel喺2022年推出嘅《Mick's ANAL Panty HOES #10》，竟然以撕襪為主題，可以話係別出心裁。影片搵嚟兩大鬼才導演Mick Blue同Maestro Claudio聯手執導，演員陣容包括Hazel Moore、Ailee Anne、Mona Azar同Theodora Day，據Mick Blue透露，當初只係想拍攝一套騷絲襪美腿嘅主題四仔，但同拍檔傾過，覺得內容正路到有啲老套，於是要求男脫星一邊曳曳，一邊撕爛女伴身上對襪，估唔到效果勁正，亦成為好多四仔迷心目中嘅經典作品。

同場加映：絲襪放題 女人着乜嘢襪最易令男士心動？仲使問，梗係絲襪啦，所以日本AV片廠炮製咗大量以騷絲襪美腿為賣點嘅作品，其中S1喺2021年推出嘅《絲襪迷中年男》，可以話係近年佳作之一！劇情講述新人OL三宮椿唔止個樣生得靚，仲擁有一對35G巨乳同長腿，着起絲襪勁吸睛，引嚟中年男上司熱烈追求，仲喺辦公室各處上演活春宮！值得一提，三宮椿會喺片中為大家送上絲襪放題，由王道黑絲、網絲到吊帶襪，全部出齊，嗰種視覺誘惑實在正到痹！

撰文：魂