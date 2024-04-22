今夜一丁：波霸級Coser 漏奶誘惑

喺Cosplay界有好多扮得維肖維妙而著稱嘅Coser，而呢位來自美國嘅Jessica Nigri，唔單止扮嘢功夫夠神似，其波霸級身材更係養眼奪目，加埋香艷火辣嘅朱唇，誘惑指數爆晒燈呀！

吸盡眼球 雖然有人話唔係個個美國妹都咁索，但膽敢將自己嘅寫真擺上網，外形同質素自然有番咁上下，尤其係做得性感女Coser，唔單止樣靚身材正，而且造型多變又露肉度高，最重要係扮乜似扮，好似出生於美國內華達州雷諾嘅Jessica Nigri，正係其中一個好例子。

五官標致嘅Jessica Nigri，天生就係做Coser嘅材料，扮任何動漫女角色都咁維肖維妙，加上波霸級火爆身材，每次登場都會吸盡眼球。可能有人會問，既然佢嘅外形咁高質，點解唔考慮吓朝模特兒方向發展呢？事實上，擁有170cm高Jessica Nigri並非冇諗過做模特兒，只係好快便打消呢個念頭，原因就係心口對波太大，被模特兒公司嫌佢着起時裝行Catwalk唔夠型格，可謂「成也巨乳，敗也巨乳」。不過天無絕人之路，喺一次機緣巧合下，佢不但成為Cosplay界一分子，更憑住性感造型闖出一片天。

人氣強勁 出身於裁縫世家嘅Jessica Nigri，因自細幫忙加上耳濡目染下，對製作服裝有相當嘅技術及經驗，所以當佢高中時期，就有玩Cosplay嘅朋友拜託佢幫手製作服裝。佢笑稱當時覺得呢種係新體驗，加上自己亦係ACG迷關係，故此便答應對方，直到有次身在倫敦嘅朋友，希望佢能幫手製作服裝時，卻成為佢投身Cosplay界嘅契機。

由於遠距離作業關係，為咗方便對方睇到服裝穿着時嘅效果，佢便將Cosplay服着上身，拍照後發送畀朋友，對方見到效果正到爆燈，便游說Jessica Nigri試吓玩Cosplay，自此佢便將Cosplay寫真放上網分享，卻估唔到引嚟極大回響，從此便展開Cosplay事業。隨住喺Cosplay界嘅人氣愈嚟愈高，Jessica Nigri不但經常獲邀參加全球各地嘅Cosplay活動，仲做埋模特兒、參演電視劇同拍廣告，足見人氣有幾勁！

Profile

出生地：美國

身高：170cm

三圍：37G-25-36

社交網站 本來Jessica Nigri喺Cosplay活動上嘅造型已性感度十足，而佢為專屬會員獻上嘅大尺度Cosplay寫真，更係直達限制級水平。當然齋睇佢喺社交帳號上嘅福利照，已感受到佢嘅性感魔力。

撰文：魂