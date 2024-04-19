洋媚女子：哥倫比亞Natasha Teen 摩登癡女

「癡女」呢個詞語源自日本，意思係指對性愛有異常慾望，性愛口味略重兼性觀念大膽嘅鹹濕妹，而將佢套用喺來自哥倫比亞嘅成人網紅Natasha Teen身上，就最適合不過！

四級演出 對男士嚟講，癡女總係會伴隨好多色慾聯想，事實上，呢個源自於日本上世紀60年代嘅詞語，最早其實係指出沒於日本電車上嘅女色狼，及至80年代才演變成鹹濕慾女嘅代名詞。如果從呢個定義嚟睇，出生於自哥倫比亞第二大城市麥德林嘅Natasha Teen，絕對係癡女嘅表表者。

原因係現為成人網紅兼脫星嘅佢，演出不但達四級水平，而令人意想唔到嘅狂野玩法，都可以喺呢位童顏女郎身上體現出嚟。不過最令人估唔到嘅係，原來喺佢投身成人業界前，夢想竟然係成為教師！據Natasha稱其實佢嘅讀書成績唔錯，因此萌生成為教師嘅諗法，大學畢業後便遠赴美國進修，而為咗應付學費及生活開支，於是佢就從事成人模特兒工作，卻估唔到成為佢嘅人生轉捩點。

人氣爆發 要知道童顏巨乳類型嘅成人模特兒，喺美國數量並唔多，尤其好似Natasha咁好身材嘅更係少數，故此當佢嘅全裸寫真推出之後，即時引嚟極大回響。從未諗過自己咁受歡迎嘅Natasha，便決定離開校園，正式成為裸模界一員。

此外，佢趁住人氣大爆發，喺2017年開始經營社交帳號，並以性感女Coser形象分享火辣福利照。Natasha解釋之所以咁做，原因係唔想重疊成人模特兒嘅身份，加上佢喜歡以唔同嘅性感形象示人。而事實證明佢呢個決定冇錯，更吸引到四仔片廠向佢招手，跟住便展開脫星事業，並發展得非常順利，直至2020年踩埋入成人網紅界，推出自家成人影片，更搵埋成班脫星好姊妹齊齊演出，實行全方位吸金。

Profile

出生地：哥倫比亞

身高：157cm

三圍：35D-25-36

社交網站 作為近年冒起得極快嘅成人網紅，Natasha Teen雖經歷坐擁過百萬粉絲嘅IG帳號被封，但仍無損佢喺成人界嘅地位，尤其自家製四級影片，更係引到粉絲流晒口水！

撰文：魂