有性趣：臀模每日高潮過百次

曾獲得兩次巴西美臀小姐冠軍嘅33歲巴西模特兒兼健美網紅Suzy Cortez，近年甚少喺公開場合亮相，同時亦冇再更新OnlyFans嘅成人內容，而背後原因係跟佢嘅病情有關！Suzy坦言情況嚟得相當突然，事緣幾年前某日佢如常喺健身室做Gym時，突然傳嚟強烈快感，令佢喺眾人面前性高潮。自此之後，無論係搭車、行公園，甚至睇緊牙醫時，佢都會突然迎嚟一浪接一浪嘅高潮，曾試過一日內出現過百次高潮並持續幾個鐘頭。經診斷後，證實佢患上罕見嘅持續性興奮症候群。Suzy坦言唔單止身心大受影響，更令佢唔敢出街，又因男友唔理解病情而跟她分手。幸好經過骨盆底物理治療後，Suzy嘅病情終於有所改善，而佢亦決定放棄OnlyFans嘅成人內容演出，專注喺健美網紅嘅工作上。