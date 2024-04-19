今夜一丁：平瀨愛里 變身爆乳娃娃

有謂「你的樣子如何，你的命運也必如何！」雖然係好殘忍，但事實上係靚女一定受男士歡迎！好似最近人氣勁升嘅寫真新人平瀨愛里咁，以前被人彈醜樣，但整容之後就變成巨乳美人，而佢嘅命運亦因此而改寫！

甜美可人 以前啲女藝人個樣變靚咗又或上圍突然升Cup，就會被指係整容或僭建，但係當事人都會矢口否認，仲會講出一大堆藉口嚟掩飾添！不過依家時代唔同咗，好多人對於整容執靚個樣，甚至係隆胸，都成為「家常便飯」咁普通嘅事，已經再唔係咩大新聞，好似喺日本AV界更加出現一位唔單止迷倒AV迷，甚至連女仔都仰慕佢嘅整容女神深田詠美添！

而今日同大家見面嘅平瀨愛里亦直認自己曾經多次整容，由醜女變成依家呢副標致可人嘅娃娃臉！愛里除咗一副可愛童顏夠吸引，皮白肉嫩嘅婀娜身材一樣養眼，而佢心口一對脹卜卜H Cup巨乳更係為佢大大增加吸睛度，當然呢對H奶都係經過後天加工僭建啦，不過對於胸奴嚟講都一樣咁鍾意！

整容改運 點解會知道愛里心口對H奶係隆胸整出嚟？因為佢喺上年加入寫真界接受訪問時，就坦言自己全身都做過整容手術，而隆胸手術更加做過兩次，第一次就由C奶變F奶，第二次再隆胸變成家陣嘅H奶！雖然好多人都唔多鍾意整過容嘅寫真女優，但係大家對愛里嘅接受程度卻係相當高，原因係佢公開過自己整容前嘅照片，當時嘅佢真係好醜樣！愛里仲話因為咁而被屋企人嫌棄，甚至將家中出現嘅壞事都歸咎到佢身上，當正佢係瘟神！

不過，愛里並冇因此而放棄自己，反而努力工作，由19歲開始做保安員同搬運工作，儲落一筆錢之後再慢慢做整容手術，據講現時已花咗多達2,400萬日圓喺整容方面！而變靚後嘅愛里唔單止喺網紅界發展如意，仲喺寫真界以及模特兒界人氣高企添！

Profile

年齡：26歲

身高：4呎11吋

三圍：36H-23-34

社交網站

平瀨愛里近期除咗拍寫真，亦經常喺拳賽擂台上做舉牌女郎，從其社交網當中就可以留意到相關消息，當然亦唔少得欣賞埋佢嘅性感自拍靚相養吓眼喇！

撰文：賢