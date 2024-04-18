洋媚女子：山系朋友 野外樂淫淫

山系朋友係指一班志同道合嘅行山友，只係本為親近大自然嘅健康關係，經由四仔片廠演繹，隨即變成情慾野戰題材！

蠱惑波士 同波士成為山系朋友，一啲都唔出奇，但呢套由MOFOS製作嘅《Hunting 4 Amateur Pussy #26》，當中嘅女波士山友唔係咁簡單，內心另有盤算。影片由Rachel Starr、Chloe Surreal、Noa Tevez等多位脫星參演，故事講述Rachel Starr飾演嘅女波士，某日組織咗一次行山之旅，起初成班人一齊出發，點知行到半路，只剩下女波士同小鮮肉男下屬，結果喺半推半就之下，女波士終於可以飽嘗獸慾。野戰演出固然係賣點，最難得係一眾脫星玩得投入，令觀眾睇得更過癮。

慾望爆發 行山理論上唔係好攰，因乜解究喺Tushy製作嘅《Anal Bliss #6》入面，一班嬌娃會行到呻吟聲不絕？呢套以行山為主題嘅四仔，由Derek Dozer及Julia Grandi聯手執導，搵嚟青春脫星Lily Blossom、Hime Marie、Chanel Camryn同Shona River演出，故事講述呢班索女喺行山期間，發現同行男士胯下「寶藏」。從未試過同巨大兵器交鋒嘅佢哋，愈行愈心動，終於喺慾望按捺不住下，主動將對方擒住！雖然橋段有啲老土，但一眾脫星浮誇得嚟又夠狂野嘅演出，相當精彩。

秘密任務 約埋三五知己去行山，本來係一件開心好玩嘅事，但由Zero Tolerance Films出品嘅《How To Train Your Teen's Ass #6》，當中嘅行山之旅竟然暗地裏有秘密任務？片廠搵嚟Haley Reed、Charlotte Sins、Izzy Lush及Rosalyn Sphinx等脫星參演，故事講述呢班靚女一直想嘗試後門玩法，但又擔心整污糟床單，後來知道同行男友人係箇中好手，決定喺行山途中，另覓地方嚟個初體驗。簡單嘅劇情後直奔正題，啱晒鍾意走後門嘅四仔迷。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：行山變曳曳，呢類四仔向來多觀眾支持，而《Anal Bliss #6》屬於見慣見熟嘅一類，相對嚟講，以女波士陰謀為主題嘅《Hunting 4 Amateur Pussy #26》，比較有新鮮感。至於以青春脫星為賣點嘅《How To Train Your Teen's Ass #6》，亦係相當唔錯嘅選擇。

撰文：魂