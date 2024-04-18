今夜一丁：川瀨萌 車壇甜姐兒

唔少男士對於女秘書都會產生遐想，所以日本寫真界同AV界好興搵女優扮演呢種職業，喺鏡頭前搔首弄姿，希望抓住一眾男觀眾嘅眼球。不過，講到要扮得入型入格，真係好難超越川瀨萌，事關佢真係做過秘書，仲擁有一張迷人嘅笑顏添！

高挑好波 日本寫真界有唔少女優身兼多職，以高橋凜為例，既係寫真女優，亦係賽車女郎，仲會喺擂台賽擔任舉牌女郎添！至於今日為大家介紹嘅川瀨萌，同樣係百足咁多爪！現年30歲嘅萌妹，相貌娟好，氣質斯文，笑容相當甜美，被稱為「女神之笑容」！

身材方面，萌妹嘅身高達5呎5吋，以日本女仔嘅平均標準嚟講，算係幾高挑，雙腿修長之餘，條腰又夠晒幼，雖然上圍唔屬於巨乳級，但一對D奶又唔算細，一夾一托都可以唧出一條深溝，加埋皮膚白滑鮮嫩，比起好多十八廿二嘅妹妹仔更具吸引力！

雙料冠軍 剛才提過川瀨萌唔止拍寫真咁簡單，佢仲有一個身份，就係賽車女郎！作為知名車女川崎彩嘅師妹，川瀨萌喺賽車場上好活躍，更加喺「日本賽車女王大獎2021」中連奪冠軍同新人獎冠軍，認真犀利！

講番寫真工作，萌妹喺最近拍咗一輯靚相，當中換上OL裝演出，扮相入型入格，表面睇落溫文端莊，骨子裏卻性感誘人，成功喺業界掀起話題。據萌妹喺一次訪問中透露，喺加入寫真界之前，曾經做過秘書，每日負責為老闆斟茶遞水、管理日程同接待訪客，雖然工作有少少刻板，但亦有開心事，就係為貴賓準備茶點，事關可以趁機偷食，滿足一下口福喎！

Profile

年齡：30歲

身高：5呎5吋

三圍：34-23-34

社交網站

除咗拍寫真，又活躍於賽車場，呢期川瀨萌都幾忙吓，登入其社交網，就可以知道佢嘅最新動向，仲會搵到唔少性感靚相。

撰文：賢