色日放送：特急性處理 欲仙欲死

雖然可以靠自慰嚟宣洩慾火，但係一個人演「獨腳戲」又真係好悶，未能完全達到將慾火解決嘅目的。AV業界資深人士神仙乙就話，想處理過多嘅慾火好應該搵幫手，好似喺日本AV界嘅「性處理系列」咁，好多人樂意為他人進行性處理工作，自己又過癮，又可以幫到人，簡直係雙贏局面！

一舉兩得 喺S1出品嘅《我成為護士的原因是可以騎在男人身上》一片，小島南係一名性慾旺盛嘅色慾之女，每次交到男朋友都會因為自己需索太大，搞到對方頂唔順而分手。後來，小島南終於搵到一個解決方法，就係去醫院做護士！理由係有好多男病人長期留院，性方面得唔到宣洩，小島南可以趁工作之便，每日搵佢哋上床激戰一番，有時仲會一次過大戰多位病人，從此大家都唔使再受抑壓性慾之苦，可喜可賀！

淪為後宮 由Madonna出品嘅《街坊們成為町內會長的寵物》，講述風間由美嘅老公係社區町內會嘅會長，一向深受街坊尊敬。不過，會長因年事已高，只好將會長之位交到由美手上。對由美嚟講，呢個會長職位可以話係來得及時，事關佢已經有好多年冇辦法喺性方面得到滿足，於是一有急切性需要，就會召集男街坊開會，利用佢哋為自己填補身心空虛，換言之，呢班街坊漸漸淪為由美嘅後宮男寵！

隨傳隨到 喺下半身老虎出品嘅《性處理上班族派遣公司的美園小姐》入面，美園和花除咗係一位OL，亦係一位負責為辦公室男士進行性處理嘅好幫手！只要公司有男性白領覺得慾火高漲，但又唔能夠隨時離開公司，就會即刻急Call和花幫手救火，鍾意手口並用又得，就算中出，和美亦唔會介意，相當順得人！有時，其他職員見到和美咁索，想嚟番次3P激戰，和美一樣樂意奉陪，問你服未！

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：慾火飆升唔知點算好，如果及時有人幫手進行性處理，當然最好不過，但現實邊有咁理想，性處理系列作品就可以滿足一下大家嘅幻想。今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意美園和花主演嘅《性處理上班族派遣公司的美園小姐》，原因係和花身材豐滿，演出風格夠晒淫蕩奔放，更重要嘅係故事背景發生喺辦公室，將好多打工仔忙到連出火都冇時間嘅殘酷現實反映出嚟，令人睇得相當過癮。

撰文：賢