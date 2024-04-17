歡樂性講堂：過度操練易傷生殖系統

Q：本人23歲，中學時期喜歡田徑運動，到高中時出現經量太多和次數密集的問題，以為是青春期階段未穩定，後來看婦科才診斷是運動過度操練，令經血逆流、經量失控和子宮下垂的迹象，近年雖已停止田徑訓練，仍有長跑和健身重訓。一個月前開始和男友有親密接觸，但每次只進入約一兩吋，我已痛得不能繼續。之後我去驗身，醫生說子宮有輕微下垂，處女膜沒破，叫我先嘗試減少劇烈運動去改善。而男友認為進不去是子宮下垂阻礙了性交，請問子宮下垂會影響性交嗎？郭小姐

A：子宮由三對韌帶──「圓韌帶」、「寬韌帶」和「基底韌帶」懸吊，以維持子宮在骨盆腔較正中的位置。在性行為中，除非進入得很深，才有機會稍微觸碰到子宮。

子宮下垂的症狀，由輕到重：（一）輕微下垂，子宮頸仍在陰道內；（二）中度下垂，子宮頸突出在陰道外；（三）嚴重下垂，整個子宮脫垂在陰部外面。引發子宮下垂的原因，包括長時間劇烈運動、提舉重物、久咳、長期便秘和排便太用力、分娩時過度用力、生育次數過多等，中醫更認為婦女腎氣虛弱導致子宮下移。

由此可見，男朋友的推測並不成立，一來親熱時只嘗試淺度進入，連處女膜也沒碰觸到；二來，子宮輕微下垂，它仍位於腹腔較高位置。

你和男朋友可循另一角度去解決性交障礙，初次發生性行為的女性，由於心情緊張，很容易出現偶發性的陰道痙攣，因而引起疼痛不適，通常還涉及分泌不足的情況，可用潤滑劑作輔助品，更自然的方法是透過前戲和愛撫讓身體進入興奮狀態，使性交障礙迎刃而解。關於子宮下垂，宜按西醫囑咐，也可考慮見中醫問診調理，若任由它惡化則有機會影響性福和生育。