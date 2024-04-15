今夜一丁：泰激凸 散發自信美

巨乳嘅魅力有幾勁，相信男士們都已經體驗過唔少，肯定會睇到眼甘甘呀！難怪有位泰國性感模特兒，因為雙峰太激凸，為免出現尷尬情況，搞到佢曾有段時間要着外套出街，佢就係Ratiporn Sukwibool喇！

性格內向 雖然有人話泰國氣溫幾乎日日都30幾度，但因為濕度唔高關係，熱得嚟比較舒服，但縱然有幾乾爽都好，溫度咁高仍然會曬到人頭暈兼出晒汗，所以喺街上見到好多女仔只穿着背心短褲，相當養眼！不過，出生於泰國暖武里嘅性感網紅兼模特兒Ratiporn Sukwibool卻與別不同，曾經有段時間每次出街都例必着件外套，究竟係點解呢？

可能有人會覺得，佢只係唔想畀太陽曬傷肌膚嘅防曬措施而已，不過佢解釋原因並非如此，而係想遮掩激凸嘅雙峰咋！事實上，Ratiporn並非天生奇峰凸出，據佢講細個時外貌只係一般，加上性格較為內向關係，故此對自己嘅外形一直欠缺信心。為咗提升自信，佢決定為雙峰進行「後天發育」，估唔到效果出乎意料地好。

真身示人 Ratiporn表示由於當時性格內向又怕醜，故此縱然有好身材，仍然唔敢公諸同好，只好捱住熱都要着外套出街。幸好呢個情況自從展開模特兒工作之後，便慢慢有所改善。

原來Ratiporn之所以咁注重外表，只因佢自細嘅夢想係成為模特兒，而擁有巨乳身材加上五官愈來愈標致嘅佢，便決定嘗試能否圓夢。而事實證明佢憑住出眾嘅外形，不但成功進身模特兒行列，更以展銷女郎身份喺多個活動上亮相。挾住模界人氣，Ratiporn亦積極經營網紅事業，頻頻喺社交平台分享性感寫真，令人氣不斷攀升，亦為佢贏得更多自信，原來以前佢會修圖後，才將照片放上網分享，但隨住自信心增加，佢決定以真面目示人，而網民反應相當熱烈，瘋狂畀Like呀！

社交網站 Ratiporn Sukwibool家陣對自己嘅外形幾咁有自信？從佢嘅大尺度寫真照，便可以窺探一二。事實上，佢亦有經營OnlyFans帳號，當中嘅寫真尺度更達限制級，真係睇到人血脈沸騰呀！

Profile

出生地：泰國

身高：165cm

三圍：34G-22-34

撰文：魂