和味寫真：可愛女友好G味

好多日本寫真女優喺演出嘅時候，都希望能夠演繹到女朋友嘅感覺，以滿足單身觀眾一顆空虛的心，之但係出來嘅效果往往都係事與願違，皆因佢哋嘅演出極之挑逗又淫蕩，畀唔到女朋友同男朋友溫馨相處嘅甜美感覺，好在蒼猫依奈就識得將呢種感覺好好咁喺演出中發揮喇！

依奈本身係一位Cosplayer，加入寫真界之後備受注目，原因係佢生得一副精靈可愛嘅萌系面孔，同時身材纖巧而上圍飽滿，身材同樣貌都好吸引！喺最新推出嘅寫真DVD《ねこかわいがり》當中，依奈發揮其扮嘢本色以女僕造型登場，一邊細心打掃，一邊被男主人毛手毛腳，好快就搞到佢動真情，同主人進展成為戀人關係。之後，依奈換上泳衣同男友喺沙灘玩樂，玩到心口對G奶激烈蕩漾，加埋燦爛嘅笑容，真係夠晒吸睛！返到室內之後，依奈同男友溫馨共浴，互相洗擦身體，跟住就會出現大家最期待嘅畫面，就係兩人喺床上互動，依奈面露真摯嘅微笑，流露出一副好享受嘅表情，呢種正正就係觀眾最鍾意嘅女友Feel喇！