色日放送：老婆返鄉下 唔玩點得呀

自從通關之後，好多人返鄉下探親，但家陣搵食艱難，做老公嘅未必行得開，只好由老婆單拖出發。據AV業界資深人士神仙乙表示，喺日本都有類似情況，所以喺芸芸AV中有所謂老婆歸省系列，講述老公趁老婆返鄉下，約其他女人鬼混，甚至會搵番個「臨時老婆」返屋企上演連場激戰添！

約高妹開房 由Moodyz出品嘅《與令人矚目的身高175厘米的女人進行中出約會》，講述雄仔趁老婆返鄉下，上網溝女，成功約到身高達5呎9吋嘅巨乳美女佐野由真出街。呢位高妹對有車有樓又有男人味嘅雄仔一見鍾情，而出動靚車接載由真嘅雄仔，好快獲得女方為自己吹奏一曲，然後急急去酒店開房激戰！一戰之後，二人變到濃情化不開，齊齊去酒吧消遣，並趁住酒吧人少少，喺暗處激戰一番。之後，二人又再返酒店房進行第三回合，呢個時候嘅雄仔早已經連老婆姓乜都唔記得！

監守自盜 由Faleno出品嘅《女友不在的三天裏，女友的朋友調侃了我》，講述美紀要返鄉下探親3日，怕男友泰祥會出軌，於是搵來好友楠愛里紗幫手睇住泰祥。殊不知楠愛里紗對泰祥早有好感，所以美紀今次可以話係捉隻老鼠入米缸！之不過，楠愛里紗又唔想咁快背叛好友，於是同泰祥約法三章，話如果頭兩日能夠喺各種誘惑下，忍得住唔上床，第三日就可以獲得「獎勵」。為咗能夠同楠愛里紗激戰，泰祥死忍爛忍，最終成功令女方心動，結果連場激烈纏綿隨即展開！

清潔變清倉 由AKNR出品嘅《家政婦展示屁股誘惑》，講述阿文嘅老婆要返鄉下一段日子，擔心家務冇人處理，於是搵嚟家政婦椎菜惠瑠幫手清潔、煮飯，費事搞到屋企烏煙瘴氣。惠瑠的確好幫得手，但阿文更加欣賞對方嘅豪放打扮，經常喺打掃時走光，唔係酥胸半露就露出大半個屁股，搞到阿文慾火焚身，而惠瑠亦唔係良家婦女，睇到主人有反應，於是出手勾引，結果二人一拍即合！之後，惠瑠一邊打掃，阿文一邊抽水，跟住上演瘋狂激戰，搞到阿文精力幾乎清倉。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：唔少結咗婚嘅男士都有偷食嘅意圖，只係冇乜時機付諸行動，今日為大家介紹嘅老婆歸省系列，正好滿足佢哋嘅幻想！3套作品中，本仙最鍾意佐野由真主演嘅《與令人矚目的身高175厘米的女人進行中出約會》，理由係女主角高挑又大波，身材一流，而且喺片中嘅表現極為放蕩，除咗同男伴車震，仲喺酒吧秘密鬼混，完全展示出癡女嘅狂野風格，可謂精彩萬分！

撰文：賢