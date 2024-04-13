世界Cup：Evette Marie 大碼J奶美模

人有冇料到，毋須靠把口自吹自擂，只要喺適當時候露兩手，其他人係有眼睇得到！正如今期「世界Cup」主角Evette Marie，究竟身材有幾勁？只要睇吓佢啲艷照，就一清二楚。

豐乳肥臀 女人一旦波大籮又巨，何解會被人形容為「魔鬼身材」？好簡單啫，男人見到易起色心，女人見到又會有妒忌心，係咪好邪惡先！來自美國加州聖地牙哥嘅性感模特兒兼網紅Evette Marie，正正擁有一副魔鬼身材，單係心口嗰對美規J奶已經夠晒吸睛，加埋有個37吋嘅豪華臀，實在正到無倫！

雖然Evette Marie嘅身材勁正，但模特兒事業絕非一帆風順。翻查資料，喺2019年出道嘅佢，受制於肉感身形，一開始被歸類為「大碼模特兒」（Plus Size Model），問題係業界不乏人氣大碼模特兒，但呢類模特兒嘅市場相當有限，所以發展空間備受影響。為咗殺出一條血路，阿妹積極減肥，喺模界前輩指點下，成功令腰圍數字下降，吸引力大增！

全面吸金 自從走出「大碼模特兒」呢個框框，Evette Marie先後為多本男士雜誌拍攝大尺度寫真，眼見坊間反應理想，索性轉型為成人模特兒，更憑住一對爆乳，令人氣隨之急升！

除咗先後推出多部半裸寫真外，Evette Marie又喺互聯網開設社交帳號，不斷吸納粉絲，繼而獲得多個商業品牌垂青，負責網絡代言工作，又為多個專為爆乳女士製作內衣或泳衣嘅商戶，拍攝一系列廣告，吸金力遠勝從前！不過，對Evette Marie嚟講，最大得着在於成功收身之後，追求者以倍數增長，呢鋪真係事業愛情兩得意！

客觀評乳

Cup數：J

養眼度：★★★

噴血度：★★★★

評語：相對於日本寫真女優嘅J奶，Evette Marie呢對車頭燈確係大好多，襯埋露肉度極高嘅衣着，視覺效果更加震撼！

社交網站

唔介意拍攝大尺度寫真嘅Evette Marie，其OnlyFans帳號固然有大量誘人靚相，就連佢嘅社交平台都可以搵到唔少半裸寫真，足以令人睇到流晒鼻血。

Evette Marie

出生地：美國加州聖地牙哥

身高：165cm

三圍：38J-28-37

撰文：魂