洋媚女子：四級自修室鍛煉床技

自修室明明係提供寧靜環境畀人溫習嘅地方，但出現喺四仔嘅話，就成為提升床技嘅修煉場所，充斥着響亮嘅呻吟聲，堅離地嘅想像力加上火辣辣嘅床戰，就炮製出今次呢3套佳作喇！

情慾回憶 每人都經歷過性好奇嘅年紀，只係由Adult Time製作嘅《An Even Trade》，卻將呢段日子以回憶嘅角度，加上連場情慾演出，為大家帶嚟與別不同嘅官能刺激，一切都要歸功於四仔名導Stella Smut，並搵嚟Laney Grey、Anna Claire Clouds、Freya Parker等脫星演出，佢哋唔單止青春活潑，更係床技同演技兼備。故事講作為情場老手嘅佢哋，憶述當年喺自修室嘅情慾初體驗，無論男女交鋒場面定拍攝手法，都相當具娛樂性。

頻發綺夢 少女懷春總是多綺夢？呢套由Crave Media推出嘅新作《Ginger Patch #12》，搵嚟Keely Rose、Aria Kai、Vanna Bardot等多位脫星化身成情竇初開嘅少女，透過奇幻嘅角度，帶畀四仔迷新鮮感十足嘅視覺刺激體驗。劇情講述愛蒲自修室嘅佢哋，唔係為咗溫習，溝仔至係真正嘅目的，而佢哋滿腦子都係男歡女愛幻想，因此頻做綺夢，只係夢境能否成真？就等四仔迷自己睇喇！

思春成狂 日日鋤書嘅四眼妹，竟然係思春成狂嘅淫娃？呢種題材係咪好吸引呢？如果覺得過癮嘅話，就唔可以錯過Elegant Angel出品嘅《Nerdy Girls #3》喇！作為系列最新登場作，一如過往由Sid Knox執導，Leana Lovings、Eliza Ibarra、Jewelz Blu等人氣脫星上陣，並用上大量主觀鏡頭拍攝，等四仔迷睇得更興奮之餘，仲以一鏡到尾嘅拍攝手法，務求呈現出脫星真實嘅高潮反應。

專家評語 代號：廿八座大王

年資：30年

活躍地點：油麻地一帶

簡評：自修室內零舍多幻想？呢層真係因人而異，但落喺四仔片廠手中就會炮製出別出心裁嘅作品，好似《An Even Trade》嘅回憶式劇情，令人好有「那些年」嘅感覺，而《Ginger Patch #12》嘅奇幻角度相當有新意，不過想追求純粹官能體驗，《Nerdy Girls #3》則係最佳選擇。

撰文：魂