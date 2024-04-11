今夜一丁：大奶妹MOMO舞藝高強

俗語有話「行行出狀元」，舊陣時有啲職業會畀人覺得冇出息、冇錢途，但嚟到今時今日，吹水叻、識打機都可以喺網上搵到食，最緊要肯堅持、夠勤力，就會有成功嘅希望！正如今日為大家介紹嘅巨乳妹MOMO，就因為舞藝高強而上位。

童顏吸睛 日本寫真界有好多女優來自不同團體，當中有偶像歌手，亦有舞蹈組合嘅成員，好似HARUKA同ENA就係來自著名舞團CYBERJAPAN。至於現年23歲嘅MOMO，同樣係舞蹈表演者，而且擁有一副甜美又天真嘅可愛童顏，氣質同初出道嘅寫真天后篠崎愛有幾分相似，淨係呢一點都夠晒吸睛，但更重要嘅係，佢嘅身材弗到爆，條水蛇腰夠晒幼之餘，心口對H奶可謂分量十足，仲要係堅挺又白滑，着三點式出鏡真係冇得彈！

堅持追夢 MOMO自細就熱愛跳舞，本來一心投考體育大學並主修舞蹈科目，希望成為一位舞蹈員，好可惜父親覺得跳舞冇前途，大力反對。眼見此路不通，MOMO未有放棄夢想，離開校園後，去咗一間搬運公司打工，努力賺錢，當儲夠錢之後，就一個人由家鄉搬到東京居住，繼續追夢，並成功加入Burlesque Tokyo（下稱BT）呢間知名表演場地做舞蹈員。

兩奪冠軍 由於MOMO生得靚，跳舞又出色，好快引嚟電視台報道，因而被家人發現，好彩經過一番解釋，終於得到諒解同支持，令佢可以無所顧忌咁繼續以舞蹈員身份發展。值得一提，近年BT大搞「Queen of BURLESQUE」投票選舉，畀觀眾選出心目中最出色嘅舞蹈員，結果MOMO先後喺2022年同2023年奪得呢項殊榮，證明佢嘅堅持同努力冇白費，亦因為咁，佢仲獲得出版商垂青，躋身寫真女優行列！

社交網站 MOMO喺最近接連推出寫真集同映像作品，所以頻頻出動做宣傳，登入其社交網，就會知道佢嘅最新動向。

MOMO 年齡：23歲

身高：5呎1吋

三圍：34-23-33

撰文：賢