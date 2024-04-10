洋媚女子：烏國辣妹 成模之路

成人模特兒所拍攝嘅大尺度寫真，火辣養眼得嚟加埋索爆外形，真係睇到人流晒鼻血兼心跳加速，而來自烏克蘭嘅Monika Dee就係箇中誘人代表之一，佢憑住迷人魅力更紅遍歐美！

笑容夠治愈 烏克蘭嘅索女有幾正，相信唔使多講，亦因此無論係模特兒界定成人業界，都總會見到佢哋嘅身影。不過當中有個名字，作為鍾意睇靚女嘅男士一定要認識，而佢就係出生於烏克蘭基輔嘅Monika Dee喇！

喺19歲時便投身成人模特兒界嘅佢，當時憑住一輯超激大尺度寫真，震驚歐洲成人模特兒界。佢雖然身形唔算高挑，但勝在青春嫩口，而且五官標致，加埋一對天然美乳，吸睛度相當高，最重要係佢經常展露出甜美笑容，好似陽光一樣咁燦爛，更被歐洲男士喻為治愈心靈嘅女神！正因為佢嘅寫真太過精彩，所以Monika好快就紅到去美國，先後獲得多本美國著名男士雜誌邀請拍攝寫真，同時佢亦喺歐美推出個人寫真集，未夠20歲嘅佢已經成為成人模界一姐，的確係勁呀！

踩過界吸金 搵錢趁後生至係王道，所以Monika亦食住個勢踩過界做埋網紅，憑住喺成人模界嘅知名度及性感寫真，令佢嘅網絡人氣不斷飆升，粉絲一直有增無減，不過佢仲未夠喉，及後開設埋OnlyFans帳號，以全裸寫真及表演自娛盡情吸金，而呢個正係佢踩入成人網紅界嘅原因！

要知道Monika本身喺成人模特兒界已經人氣十足，縱然只係自娛演出，已睇到會員興奮無比，更因為喺網絡嘅吸金力超強，所以近年佢嘅發展重心亦放喺網上演出。事實上，2022年即係佢喺成人模特兒界出道第5個年頭嘅時候，已經透露因為頻密嘅工作令佢身心疲勞，所以計劃減少工作量，希望能令自己保持狀態，故此縱使佢近年嘅寫真大幅減產仍無損人氣。

Profile

出生地：烏克蘭

身高：165cm

三圍：34C-24-35

社交網站 天然美乳固然係Monika Dee嘅吸睛法寶，但講到令佢能夠喺成人模特兒界爆紅，同佢嘅陽光魅力不無關係，而佢覺得之所以會令大家有咁嘅感覺，係因佢勁鍾意笑喎！

撰文：魂