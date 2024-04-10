有性趣：網紅獲專屬片約

早前美國成人影視製作公司Vixen Media Group，宣布跟22歲嘅德國成人網紅Hope Heaven簽訂專屬合約，除咗會拍攝一系列四仔外，更預告有一套喺加勒比海拍攝，並由名導Julia Grandi執導嘅新作，即將發售。作為美國著名成人媒體嘅Vixen Media Group，其實過去曾跟唔少成人女網紅合作，點解今次會特別隆重其事呢？原因係Hope Heaven一啲都唔簡單，喺2022年9月開設OnlyFans帳號嘅佢，憑住車震影片而一鳴驚人，並喺短短年幾時間內成為炙手可熱嘅成人女網紅！要知道過去嘅成人女網紅跟四仔片廠合作都係以部頭形式合作，故此Hope Heaven獲得專屬合約，可謂四仔史上嘅里程碑，因而被視為未來四仔業界跟成人網紅界發展新方向。