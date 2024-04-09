睇片學英文：滑過奶油 惹人遐思

心邪嘅人，總係會將啲正經嘢諗歪啲啲，就好似奶油（Butter）呢種食材，普通人只會諗起奶油多，但有啲人就會產生莫名嘅興奮，想知點解，咁就要睇埋落去喇！

Butter 別具意義 自細學英文，只知道「Butter」係指牛油，殊不知呢個英文名詞亦係一個情色俚語，仲有兩個意思，其一係指男士嘅精華素，其二暗指性生活放縱兼且熱愛後門接觸嘅女人。講開後門曳曳，有位脫界狂娃叫Victoria Givens曾經創下被最多男士漫遊後花園嘅世界紀錄。話說呢位喺1970年出生嘅脫星，喺2004年拍咗一套四仔叫《World Record Anal Gangbang》，於7小時內被多達101位男士進攻後門，比起1998年由Brooke Ashley所創嘅50人紀錄，足足多咗一倍，係咪好誇張呢！

Butter Churner 強力打樁 性愛體位中有一招叫「人肉打樁機」，就算你未玩過，都一定喺成人影片中睇過。咁大家又知唔知乜嘢係「Butter Churner」呢？當然唔係講緊奶油攪拌機啦！查實係「人肉打樁機」嘅進階版，分別在於男士騎喺女方身上之餘，雙手需要捉住對方足踝或小腿，目的係穩定女伴嘅下半身，令衝擊力度更強，而且可以透過調整女伴雙腿嘅角度，令活塞運動有效地衝擊G點。不過，大家要留意，呢一招對女伴嘅核心肌力有番咁上下要求，否則有機會受傷。

《Butter My Buns!》 滑溜快感 牛油可以用嚟搽麵包，亦可以用嚟增添情趣，想知點樣用？呢套由四仔片廠老闆Seymore Butts親自執導嘅《Butter My Buns!》，就有辦你睇。話說呢位對後花園題材情有獨鍾嘅導演，為咗令呢部作品更有睇頭，重金禮聘Michelle B、Ava Vincent、Lauren Phoenix等人氣脫星助陣，佢哋嘅身材勁正，最叻出「股」惑，淨係呢個星光熠熠嘅演出班底，已經話題性十足，加埋交鋒前用牛油搽後門嘅情節，更加令四仔迷睇得興奮，難怪可以喺多個四仔頒獎禮上獲得多項性愛演出提名。

同場加映：神級乳牛戀渕桃奈 講開牛油，不期然會諗起乳牛，但筆者所指嘅乳牛並非喺牧場出現，而係喺AV片場，呢套由SOD star喺2023年推出嘅《神乳COSPLAY！》，就出現咗一隻，仲要有對43O神級爆乳，佢就係戀渕桃奈。喺2022年出道嘅桃奈，胸前偉大，扮起牛牛嗰陣，入型入格，夠晒經典，令曳曳過程散發出陣陣乳香，而佢仲會喺片中扮演唔同造型，包括兔女郎、女僕等等，總有一款啱你心水。另外，呢套AV係M屬性作品，好此道嘅朋友又點可能唔捧場呢！

撰文：魂