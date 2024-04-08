色日放送：雪平莉左 銷量冠軍女神

依家好多傳媒真係「阿豬阿狗」都可以封做女神，似乎將女神二字用到濫晒！不過筆者就絕對唔會咁做，因為只會稱被多方面公認嘅索女做女神！咁邊個有資格？如果以日本寫真女優嚟講，就一定係雪平莉左喇！

艷壓群芳 相信唔少有番咁上下年紀嘅日本寫真迷，對於Leah Dizon呢位曾經叱咤一時嘅寫真女神仍然印象深刻，因為佢擁有令人一見難忘嘅混血兒面孔，而且身材婀娜又好波，一身雪白美肌更係令人愛不釋手，當年好多人都話塵世間好難搵到第二個好似Leah Dizon咁有吸引力嘅索女！當然講就係咁講，近年一躍成為寫真天后嘅雪平莉左絕對有資格成為接班人喇！

今年29歲嘅莉左擁有一股艷壓群芳嘅攝人魔力，企喺邊度都咁搶眼奪目，就好似漆黑中嘅螢火蟲一樣咁鮮明、咁出眾！而且莉左仲擁有一副無可挑剔嘅極品身材，四肢同腰肢都夠晒纖幼，但係上圍對F奶就分量十足，加埋一身白嫩又幼滑嘅美肌，簡真就係女神降臨人間。而莉左亦話正正因為自己嘅肌膚雪白，所以特登改個有「雪」字嘅藝名。

賣到斷市 入行之前，莉左原本係喺室內設計公司做辦公室女郎，做咗3年之後覺得工作相當枯燥乏味，於是就決定辭職，並搬到東京生活，同時尋找其他發展機會，又果然畀阿妹搵到一家藝能事務所請佢做賽車女郎！之後，莉左嘅發展愈來愈順利，除咗做埋擂台賽舉牌女郎，喺2021年初仲成為寫真女優，更因為吸睛指數高企而被封為「寫真界之愛神維納斯」添！

而莉左喺寫真界嘅成績真係唔講得笑，推出第一本數碼寫真集《Healing Wants》，便成為各大銷售平台嘅銷量冠軍，而第一本實體寫真集《とろける》，更係賣到斷市，需要三度加印！喺寫真界撈得一帆風順之外，莉左因為平時鍾意參與競馬博彩，所以亦被相關雜誌及網站頻頻邀請做嘉賓，仲封佢做「勝利之女神」添！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎4吋

三圍：34F-23-34

社交網站 雪平莉左工作多多，呢頭拍寫真，轉頭又去電視台做綜藝節目，得閒又要錄影發揮其甜美聲線嘅影片畀大家睇，想了解到阿妹最新嘅工作情況，就要多啲留意佢嘅社交網喇！

撰文：賢