今夜一丁：大尺度色誘 愈剝愈紅

由時裝模特兒轉型做專拍大尺度寫真嘅性感網紅，原來隨時可以闖出一片天！好似呢位來自英國嘅Ruby Mae就係最佳人辦，轉型後愈剝愈紅，吸金力更係超強呀！

自信爆棚 模特兒係唔少美少女嘅夢想職業，出生於英國倫敦嘅Ruby Mae亦係其中之一，早喺少女時代嘅佢，經常幻想自己成為模特兒，着上華麗衣服喺時裝展上演出，吸盡全場觀眾嘅目光，加上本身樣靚身材正，自信心爆棚，令佢肯定自己有足夠本錢，喺模特兒界可以成就一番事業，甚至能夠躋身頂級模特兒行列。

不過據Ruby稱，因為當時佢對體操有着濃厚嘅興趣，所以並未諗過咁快發展模特兒事業，而隨住佢喺體操運動上獲得好成績，甚至有一段時間已經放下模特兒嘅夢想。及至大學時期，有一日佢突然收到星探嘅電郵，問佢有冇興趣拍攝平面廣告時，先至勾起昔日對模特兒工作嘅興趣。原來一直有玩開社交平台嘅佢，經常分享比堅尼寫真，卻冇諗過會吸引到星探嘅注意，結果便成為佢投身模界嘅契機。

人氣急升 大學畢業後，佢便正式成為模特兒，憑住亮麗外形，先後獲得多個奢侈品牌邀請拍攝一系列廣告，令佢喺時裝模特兒界聲名鵲起。然而，佢冒起得快，人氣亦跌得快，隨住新鮮感下降，佢嘅工作量日漸減少，此時佢便諗起可以透過社交平台，將自己打造成性感網紅，為自己嘅未來鋪路，因此佢便積極發展網紅事業，並開設OnlyFans帳號分享火辣靚相。

事實上，佢呢個決定係冇錯，憑住性感辣照唔單止令人氣急升，更吸引到多本著名男士雜誌搵佢拍攝大尺度寫真，而搖身一變成為成人網紅嘅佢，人氣不但比做時裝模特兒時更高，吸金力更係超強，佢亦食住個勢，先後推出多輯半裸寫真，實行全力搵銀。

Profile

出生地：倫敦

身高：165cm

三圍：35F-25-36

社交網站

身材火辣嘅Ruby Mae喺模界人氣十足，轉型為成人網紅後人氣更勁！當然對粉絲嚟講，最為吸睛嘅莫過於可飽覽佢誘人嘅身材，尤其一對車頭燈更係睇到人舔晒脷呀！

撰文：魂