色日放送：誘惑大挑戰 忍出快感

男人大丈夫要能屈能伸，仲要忍得就忍！好似日本AV界嘅「我慢中出系列」咁，男主角要面對一個極之誘惑嘅大挑戰，喺女優施展各種前戲之下，如果能夠成功唔走火，就可以享受到打真軍兼中出嘅超快感，所以幾難忍都一於要忍忍忍！

突破規則 喺本中出品嘅《突擊！松本一香潛入風俗店》入面，松本一香潛入不同風俗店做風俗孃，親身同客人接觸，不過風俗行業嘅規矩係唔容許有「本番」行為，即係唔可以曳曳，但係客人見到一香咁索又真係好難忍，咁點算呢？一香就提出要求，客人喺佢各種刺激吓，如果忍得住唔洩射，就可以突破規則即場激戰，搞到班客人個個都要死忍呀！

迎合喜好 於Moodyz推出嘅《仲村美羽向M男的家進行特攻配送》當中，知名藝能人女優仲村美羽今次主動出擊，踩上M男屋企挑戰佢哋嘅忍耐力，如果對方可以忍受5分鐘刺激而冇一洩如注，就可以同美羽打真軍！雖然M男一向都熱愛被虐，而且忍耐力強，但係美羽就迎合佢哋嘅喜好，又鬧又踩，令班M男興奮無比！到最後有幾個M男成功過關，可以同美羽零距離冇隔膜接觸喇！

尋找強者 片廠WANZ製作嘅《如果能忍受新村明里的驚人技術就可以享受中出》，講述新村朱里呢位巨乳癡女，想睇吓有冇男人能夠頂得住佢嘅前戲攻勢，成功的話，就獲得獎勵中出一次！於是朱里喺街上四處尋找願意接受挑戰嘅素人男，而喺色誘之下，個個男人都願意獻出幕前第一次，結果成功搵到幾位強者，而朱里亦兌現承諾，嚟個中出收場。

專家評語 代號：神仙乙

年資：26年

活躍地點：先達中心

簡評：講到忍耐力，相信好多打工仔都係能手，面對排山倒海嘅工作同壓力，真係忍耐力低啲都會發癲呀！而喺「我慢中出系列」嘅男主角，其忍耐力絕對係稱得上王者呀！喺3部作品中，本仙最鍾意松本一香主演嘅《突擊！松本一香潛入風俗店》，原因係一香今次帶大家體驗各種風俗事務，令人大開眼界，而且佢仲同客人鬼鬼祟祟違反規則打真軍，令連場激戰更具刺激感。

撰文：賢