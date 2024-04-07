喜雙飛：美乳甜心 鬥出峰頭

講到美乳，係男人都鍾意，甚至係精神食糧，百看不厭！今日便搵嚟兩位擁有美乳嘅索女進行比併，佢哋就係來自美國嘅Cailey Lonnie及泰國嘅Chanida Aun，睇吓邊個「峰」頭勁啲啦！

三國混血兒 喺美國洛杉磯出生嘅Cailey Lonnie，擁有德國、日本及西班牙嘅血統，唔單止散發出一股獨特氣質，更擁有令人心動嘅身材，加上佢嘅寫真相夠火辣，經常展露迷人乳溝，不但獲得大量網民畀Like，更喺短時間內成功吸納到超過51萬粉絲，令人氣急升，亦因為咁，吸引到時裝及泳衣品牌搵佢拍廣告，成功踩埋入模特兒界。

之後佢除咗積極從事模特兒工作，仍繼續努力經營社交帳號，更開設埋OnlyFans成人頻道，為會員提供更加性感、尺度更大嘅寫真相，盡情吸金嘅同時，佢嘅人氣亦更加強勁！問到Cailey最大嘅目標係乜嘢時，佢坦言係希望能成為一位旅遊家，可以去到唔同國家體驗生活，令佢嘅人生變得更多姿多采。

Cailey Lonnie

出生地：美國洛杉磯

身高：167cm

三圍：34F-24-36

練出好身段 唔少人以為胸前激凸乃天賦本錢，否則只能透過後天加工，至能夠擁有薄身巨乳嘅身材，只係嚟自泰國清邁嘅性感模特兒Chanida Aun，憑住做運動令身材變得愈來愈Fit。

早喺2013年展開模特兒事業嘅佢，據稱細個時身材略胖，為咗令自己變索，佢不但注重打扮並勤力做運動，其中踢波同打網球更係最愛。憑住不斷努力，Chanida成功練出誘人身段，而俏麗嘅樣貌、玲瓏浮凸嘅身材及青春氣息，令佢甫出道便備受注目，隨住人氣愈嚟愈高，總會喺車展、時裝展等活動上見到佢嘅身影。後來佢宣布結婚，並喺幾年前誕下兒子，唔少人都以為佢會收斂一下，結果佢不但繼續行性感，仲經常喺社交帳號分享同家人嘅生活，有趣嘅係Chanida咁做，冇影響佢嘅人氣，反而粉絲人數有增冇減，更獲得「最辣媽媽」嘅稱號添！

Chanida Aun

出生地：泰國清邁

身高：168cm

三圍：35F-24-36

第1回合：鬥胸器 既然兩位女郎胸前都相當吸睛，第一樣比併嘅當然係乳量啦！從Cup數上嚟睇，兩位女郎都不相伯仲，只係從數字上及渾圓度嚟睇嘅話，Chanida Aun確實比Cailey Lonnie稍勝一籌。

第2回合：鬥魅力 如果鍾情陽光魅力嘅話，一定會被Chanida Aun嘅陽光活力深深吸引。之但係論氣質，Cailey Lonnie憑住佢三國混血兒嘅魅力，展現出與別不同嘅獨特氣質，真係愈睇愈襟睇，可以話係耐人尋「魅」。

第3回合：鬥人氣 兩位女郎唔單止係性感模特兒，亦係一位網紅，從粉絲量進行比併絕不為過。Chanida Aun嘅Facebook有超過10萬粉絲，不過Cailey Lonnie嘅人氣仲勁，IG及Twitter分別有粉絲超過60萬及9萬，贏晒！

Report：Cailey更勝一籌 做性感模特兒最基本要求，必定要擁有一對迷人胸器，而兩位女郎不但Cup數一樣，三圍數字亦相若，同屬魔鬼身材級數，確係難分高下，但係Cailey Lonnie贏咗兩個回合，所以更勝一籌，成為「峰」頭人物！

撰文：魂