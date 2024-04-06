今夜一丁：篠塚心愛F奶行運高妹

俗語有云：「路在口邊」，人生路不熟，唔想行入死胡同，最緊要識得向途人問路。同樣地，啲日本星探為咗尋找寫真界新血都會上街問吓路人、碰吓運氣，分分鐘可以發掘到篠塚心愛呢類明日之星！

極品身材 喺日本寫真界，大波妹固然吃香，高挑美人一樣備受歡迎，好似最近宣布從寫真界畢業嘅山崎真實，就係其中一位人氣高妹，但相對於兩位後輩染谷有香同片山萌美，生得又高又大波，真實嘅上圍就略嫌平凡咗啲。至於今日為大家介紹嘅新紮女優篠塚心愛，同幾位前輩相比，一啲都唔輸蝕！

今年19歲嘅心愛，眉清目秀，青春可人，成日露出一副眼仔碌碌嘅呆萌表情，惹人憐愛，笑起上嚟就更加吸引。身材方面，阿妹有成5呎6吋高，相對於一般日本寫真女優，絕對係高人一等，而最難得嘅係，佢心口有對天然F奶，又脹又夠挺，配埋腰幼腿長嘅胴體，呢副身材堪稱極品！

目標多多 出生於福岡縣嘅心愛，喺2023年加入寫真女優行列，話說當時嘅佢係一名高中畢業生，某日喺原宿行街街，因為天生麗質，被藝能事務所嘅星探睇中，經過一番游說，決定試吓拍寫真，過咗冇幾耐就推出首隻寫真映像作品。

由於心愛嘅顏值高、身材掂，話咁快吸引到大班觀眾支持，亦令佢多咗機會發展吓其他事業，其中一樣就係賽車女郎！早前喺日本舉行嘅東京車展2024，就可以見到心愛嘅身影。另外，阿妹喺一次訪問中話自己嘅工作未夠多，好希望喺新一年可以做埋擂台賽嘅舉牌女郎，順便欣賞埋自己好鍾意睇嘅拳擊賽事喎！另外，心愛仲話好想以模特兒身份行吓天橋秀，希望佢嘅目標可以一一實現喇！

社交網站 篠塚心愛成日會將近照擺上社交網同大家開心Share，當中有唔少性感自拍，得閒Click入去睇吓，眼福不淺。

篠塚心愛 年齡：19歲

身高：5呎6吋

三圍：35-24-34

撰文：賢